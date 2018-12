VIDEO Enrico Casella | ginnastica artistica | “L’Italia e la classe 2003 | il sogno

Enrico Nigiotti e Gianna Nannini ospiti del 4° Live Show di X Factor cantano Complici (VIDEO) : Dopo la partecipazione dello scorso anno ad X Factor 11, Enrico Nigiotti torna come ospite nel programma in cui è arrivato sul podio come terzo classificato dietro i Maneskin e Lorenzo Licitra. Un percorso travagliato quello di Nigiotti, che nel 2009 passò il provino di Amici di Maria De Filippi ed entrò a far parte della scuola nell’edizione di Emma Marrone, Elena D’Amario e Stefano De Martino. Giovane, istintivo e innamorato, si ritirò dal ...

Enrico Silvestrin/ VIDEO - le urla fuori dalla casa per una avventura finita male (Grande Fratello Vip) : Enrico Silvestrin ha concluso la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 in maniera decisamente negativa. Cosa racconterà nello studio di Canale 5?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:30:00 GMT)

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni e VIDEO ultima puntata : Lisa prova qualcosa per Enrico? (18 ottobre) : Non DIRLO al mio CAPO 2, Anticipazioni sesta ed ultima puntata del 18 ottobre: Massimo fa una grande scoperta. Grossi guai, invece, per Enrico, accusato di omicidio (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:47:00 GMT)

GF Vip 3 - Enrico Silvestrin è il terzo eliminato (VIDEO) : È Enrico Silvestrin il terzo concorrente ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 3. L'ex vj di MTV ed attore di Distretto di Polizia non è riuscito a battere al televoto Ivan Cattaneo e Eleonora Giorgi. prosegui la letturaGF Vip 3, Enrico Silvestrin è il terzo eliminato (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2018 23:48.

Grande Fratello VIP 3 - Enrico Silvestrin : "Prima di entrare nella casa ero in crisi - Federica mi ha aiutato" (VIDEO) : Tempo di emozioni nella quarta puntata del Grande Fratello VIP (quì il liveblogging). Enrico Silvestrin, fra i concorrenti più discussi di questa terza edizione ha aperto il suo cuore parlando senza filtri dei problemi che lo hanno afflitto prima di iniziare la sua esperienza nella casa: Non avevo più un orizzonte ed ero spaventato dal futuro. Mi piacerebbe tantissimo che finita questa esperienza iniziasse una nuova vita, anche tra le mura ...

Grande Fratello Vip 2018 - Valerio Merola a Mattino 5 : "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (VIDEO) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Valerio Merola a Mattino 5: "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2018 10:45.

Enrico Silvestrin molto arrabiato con il Grande Fratello [VIDEO] : Enrico Silvestrin molto arrabiato con la direzione del Grande Fratello Enrico Silvestrin dopo la puntata del Grande Fratello, si sfoga con Maurizio Battista accusando la direzione del GF di aver mostrato in puntata soltanto situazioni della propria settimana poco piacevoli. Inoltre il concorrente mette in causa l’aggravante del compleanno del proprio figlio, evento conosciuto proprio dalla stessa regia del Grande Fratello. A seguire vi ...

Enrico Silvestrin ha bestemmiato?/ VIDEO : "Come Cr..istina d'Avena ragioni?" (Grande Fratello Vip 2018) : Enrico Silvestrin, l'ex Vj è stato travolto dalle critiche degli altri inquilini della casa e dalla crisi alla bestemmia il passo è stato breve. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Enrico Silvestrin bestemmia al GF Vip ma si corregge (VIDEO) : Grande Fratello Vip: Enrico Silvestrin ha bestemmiato? Nuovo caso bestemmia al Grande Fratello Vip? Dopo le presunte imprecazioni di Fabio Basile e Giulia Provvedi, gemella di Silvia de Le Donatella, tanto discusse nei giorni scorsi sui social, stavolta sembra essere stata pronunciata da Enrico Silvestrin. L’ex volto di Mtv rischierebbe la squalifica anche se si è ripreso e corretto in tempo. Enrico Silvestrin ha bestemmiato? Chiaccherando ...

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni quarta puntata - VIDEO promo : la doppia vita di Enrico : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni quarta puntata 2 ottobre: un'amara scoperta per Bruno Palmieri e la figlia Maddalena. Enrico aveva davvero una doppia vita?(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Gf Vip 3 - Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia : "Non sono omofobo" (VIDEO) : L'attore e conduttore Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia scoppiate poco prima dell'inizio della sua avventura nella terza edizione del Grande Fratello Vip (quì il liveblogging) nate in seguito ad una diretta insieme ad un amico pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel video Silvestrin dice frasi apparse offensive nei confronti degli omosessuali.Durante la seconda puntata del reality show di Canale 5 l'argomento è stato ...

Anna Fusco - la sorella di Lisa/ VIDEO - attacco ad Enrico Silvestrin e rivelazioni sulla Marchesa D'Aragona : Anna Fusco, la sorella di Lisa: Video, attacco ad Enrico Silvestrin e rivelazioni sulla Marchesa D'Aragona nello studio di Barbara d'Urso. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:51:00 GMT)