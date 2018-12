: Venerdì nero per Wall Street: DJ -2,2% - TelevideoRai101 : Venerdì nero per Wall Street: DJ -2,2% - PaolaTacconi : RT @24zampe: Dopo l'orso ucciso in Slovenia e un'aquila avvelenata nel parmense, oggi un lupo è stato trovato morto in Calabria, forse ucci… - cesarebrogi1 : RT @andrea_torresi: Ahahahahahahah! Te lo ripeto quasi ogni venerdì, e anche oggi non mancherò... Te vojo bene! Stramitico! Ps: e comuqnue… -

chiude in forte calo: il Dow Jones perde il 2,24% a 24.388,41 punti, il Nasdaq lascia sul terreno il 3,05% a 6.969,25 punti mentre l'indice S&P500 cede il 2,33% a 2.633,09 punti. Preoccupano gli investitori le tensioni commerciali con la Cina, anche alla luce delle nuove informazioni sul caso Huawei. Male i tecnologici. Apple e Alphabet mandano in fumo i rialzi 2018. Pesano anche gli interrogativi sulle mosse della Fed. Con questa seduta si chiude la settimana peggiore per la Borsa americana da marzo.(Di venerdì 7 dicembre 2018)