Vela | America’s Cup 2021 | arriva la sfida da Malta! Il team principal di Altus è italiano

Vela – America’s Cup : la 36ª edizione ha una new entry - in gara anche Malta Altus Challenge : America’s Cup: Malta Altus Challenge new entry della 36ª edizione Il Defender ed il Royal New Zealand Yacht Squadron hanno completato i controlli richiesti e accettato il Royal Malta Yacht Club Challenge per la 36a edizione dell’America’s Cup. Il Malta Altus Challenge diventa il quarto Challenger per l’America’s Cup del 2021, insieme al Challenger of Record, Luna Rossa (Ita), American Magic (Usa) e Ineos Team ...