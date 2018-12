Vasco Rossi degli esordi | esce oggi il cofanetto con il suo primo disco rimasterizzato

Torna il primo album di Vasco Rossi - cantautore imperfetto : Oppure 'Ambarabaciccicoccò', dialogo padre tra un padre e un figlio sulla politica che mantiene tutta la sua attualità. Ecco come lo stesso Vasco presenta l'album nel libro che accompagna l'edizione ...

L’edizione deluxe di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi è la 1ª di 4 uscite : tutti i dettagli : Il 7 dicembre si avvicina e l'edizione deluxe di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi sarà presto nelle mani dei molti fan che hanno deciso di festeggiare i primi 40 anni di un album leggenda con una copia di pregio che ricorda l'originale in tutto e per tutto. Il primo rilascio risale al 25 maggio 1978, con un tiratura di appena 2000 copie ma già carica di grandi successi come Jenny è pazza e La nostra relazione. È quindi arrivato ...

Uomini e donne - dramma di Karina Cascella : mentre era in bagno al concerto di Vasco Rossi... : In occasione di un evento di cui sarà ospite in un negozio di Cava De Tirreni, in provincia di Salerno, Karina Cascella ha voluto condividere con i suoi follower un aneddoto accaduto 27 anni fa ...

Yaya Deejay da Vasco Rossi al Buddha Bar : Yaya Deejay, tra le più importanti Deejay italiane e unica donna che apre i concerti di Vasco Rossi , si esibirà in consolle presso il Buddha Bar di Monte Carlo il pRossimo sabato 8 dicembre, in ...

Vasco Rossi protagonista di 33 Giri su Sky Arte il 28 novembre con aneddoti inediti sul’album Ma cosa vuoi che sia una canzone (video) : Vasco Rossi protagonista di 33 Giri - Italian Masters inaugura la nuova stagione della produzione originale targata Sky Arte e dedicata ai grandi capolavori della musica italiana che ne hanno fatto la storia. La serie inizia mercoledì 28 novembre alle 21,15, in onda sui canali 120 e 400 di Sky per sei settimane, e racconterà in ogni puntata la storia di un album diventato un classico, a partire dal disco d'esordio del Blasco Ma cosa vuoi che ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Speciale su Vasco Rossi su Sky Arte mercoledì 28 novembre - video anteprima di 33 Giri sulle note di Jenny è pazza : Mentre il nuovo singolo La Verità si afferma come il più trasmesso dalle radio in Italia nella prima settimana dal rilascio, mercoledì 28 novembre va in onda uno Speciale su Vasco Rossi su SkyArte, per raccontare le origini del mito del Blasco con testimonianze dirette dalla viva voce dell'artista. Per il programma 33 Giri in onda sui canali 120 e 400 di Sky, Vasco Rossi racconta come è nato il suo primo lavoro in assoluto in una sala ...

...ma cosa vuoi che sia un debutto così : 40 anni fa l'esordio di Vasco Rossi : Quarant'anni fa, era il 25 maggio 1978, usciva il primo ellepì di Vasco Rossi. In maniera quasi carbonara, per un'etichetta bolognese di liscio, la Borgatti. Vendette solo duemila copie e nessuno ...

Acquista online un biglietto per il concerto di Vasco Rossi - ma è falso : denunciati in tre : Aveva Acquistato online un biglietto per il concerto di Vasco Rossi a Bari, ma era falso. La denuncia ha permesso di scoprire tre furbetti, già noti.

Vasco Rossi vola alla NASA con Michele Vallisneri e gli scienziati italiani che ascoltano la musica dell'Universo - foto - : ci sono voluti quarant'anni solo per costruire le apparecchiature necessarie A percepirle grazie a @vallis @gastroegoista #VascoRossi #Vasco #Vasconews #scienza A post shared by Vasco Rossi , @...

Vasco Rossi vola alla NASA con Michele Vallisneri e gli scienziati italiani che ascoltano la musica dell’Universo (foto) : Mentre il brano La Verità si appresta a diventare uno dei più trasmessi nelle radio italiane dopo il debutto il 16 novembre scorso, Vasco Rossi vola alla NASA per incontrare gli scienziati italiani impiegati all'agenzia per il programma spaziale degli Stati Uniti. Tornato a Los Angeles subito dopo la pubblicazione del singolo, dopo molti mesi trascorsi in Italia tra il tour estivo negli stadi, le vacanze a Castellaneta Marina in Puglia e il ...

Vasco Rossi ritorna - ecco "la Verità" : I fan lo aspettavano da mesi. Il nuovo singolo di Vasco Rossi 'La Verità' è uscito la scorsa settimana ma la vera chicca è quella del vinile che verrà pubblicato il 23. Un titolo provocatorio per dare ...

Arriva il cofanetto di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi per i 40 del disco : : A 40 anni dal rilascio dell'album, Arriva il cofanetto di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi. Si tratta del secondo compleanno importante per il rocker di Zocca, che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 40 per il suo 45 giri di debutto - Jenny/Silvia - che ha celebrato con il grande evento a Modena Park. Il 2018 è invece l'anno di Ma cosa vuoi che sia una canzone oltre che di La Verità, che sarà rilasciato in cd, vinile e ...