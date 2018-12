Var | Michael Fabbri fermato dopo Roma-Inter Ma sarà internazionale

Francia - salgono a 14 le vittime nell'Aude : giovedì potrebbe arriVare l'ex uragano Michael : Gli uragani durante l'ultima settimana hanno portato morte e devastazione in tutto il mondo. La tempesta subtropicale Leslie ha colpito prima Spagna e Portogallo [VIDEO], per fortuna senza mietere vittime, e poi si è riversata nella regione dell'Aude, dove per via di un'inondazione, molte persone hanno perso la vita. Nelle ultime ore si cercano ancora i dispersi e il bilancio delle vittime è arrivato a 14. Secondo il servizio di Previsioni meteo ...