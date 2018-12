Vaccini contro l’opposizione barzelletta

Non solo Vaccini : Burioni lancia un sito contro le fake news : Non solo vaccini. L’immunologo e virologo Roberto Burioni, divulgatore scientifico paladino delle vaccinazioni, lancia il sito anti-bufale Medical facts (www.medicalfacts.it), “per rendere più facile la consultazione e la ricerca degli argomenti e per avere a disposizione uno spazio che su questa pagina sarebbe impossibile ricavare”. A raccontare la gestazione del sito è l’esperto, sulla sua pagina Facebook. “Circa ...

Salute - Vaccini contro il morbillo in Italia in aumento : +7% nel 2017 : In Italia la copertura vaccinale contro il morbillo è calata dal 91% nel 2010 all’85% nel 2016, ma nel 2017 ha guadagnato di nuovo 7 punti, attestandosi al 92%. E’ il dato del rapporto Ue-Ocse sui sistemi sanitari. Tra maggio 2017 e maggio 2018 in Europa si sono registrati oltre 13mila casi di morbillo, di cui la maggioranza (4.032) in Italia, Grecia (2.752), Francia (2.436) e Romania (2.127). Si tratta soprattutto di persone non ...

Vaccini - Ricciardi (ISS) : il morbillo in Italia una “bomba microbiologica fuori controllo” : “Come volevasi dimostrare la situazione del morbillo non è assolutamente sotto controllo. Una situazione allarmante. Si è creata in Italia dal 1999, da quando il Parlamento ha abrogato l’obbligo di iscrizione a scuola con il certificato di vaccinazione, una vera e propria bomba microbiologica. Voi pensate che i bambini che non si sono vaccinati nel 1999 oggi hanno 18-19 anni e sono decine di migliaia; vivono e si muovono e il ...

Vaccini - ora è scontro tra biologi e medici : Ora sui Vaccini scoppia pure la lite, con tanto di minacce legali, tra biologi e medici.E precisamente tra il presidente dell'Ordine nazionale dei biologi, Vincenzo D'Anna, e alcuni docenti dell'Università di Padova: Gerolamo Lanfranchi, direttore del dipartimento di biologia dell'Università, e Giorgio Palù, docente di Microbiologia e Virologia ed ex preside della facoltà di medicina e Chirurgia. Motivo del contendere è la recente donazione di ...

Vaccini : a Verona arrivati in farmacia quelli contro l'influenza (2) : (AdnKronos) - "La vaccinazione è l’arma più efficace contro il virus per tutti i soggetti di qualsiasi età (salvo precise indicazioni mediche). Vaccinarsi significa interrompere il contagio per se stessi, ma anche fungere da “barriera” per gli altri, colleghi, amici e parenti soprattutto se si tratt

Vaccini : a Verona arrivati in farmacia quelli contro l'influenza : Verona, 18 ott. (AdnKronos) - Sono disponibili nelle 239 farmacie di Verona e provincia i Vaccini contro l’influenza stagionale per la stagione 2018/2019. Come raccomandano l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sarà la copertura vaccinale, oltre alle condizioni climatich

Vaccini - il presidente dell’ordine di Bologna contro l’obbligo : è polemica : Bufera su Giancarlo Pizza, presidente dell’Ordine dei medici di Bologna reo di aver firmato una prefazione a un libro che critica la legge sull’obbligatorieta’ dei Vaccini introdotta dall’ex ministro della SaluteLorenzin per i bambini che vanno a scuola. Sul caso, riportato dall’edizione bolognese di Repubblica, scoppia la polemica. Nella prefazione al libro “Immunita’ di legge” (Imprimatur), ...

Perché si fa propaganda contro i Vaccini sulla rivista dell’Ordine dei biologi? : (Foto: Chris Livingston/Getty Images) Chi è debole di cuore (e ha a cuore la scienza) dovrebbe astenersi dal leggere il numero di settembre del Giornale dei biologi, ossia l’emanazione editoriale mensile dell’Ordine nazionale Onb. Il titolo in copertina (vaccini – non basta l’efficacia, ci vuole anche la sicurezza) è solo l’esordio di una sostanziale propaganda contro le pratiche vaccinali, in aperta antitesi contro ...