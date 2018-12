Usa: Wanzhou ha violato sanzioni Iran

: ??Un arresto che rompe le comunicazioni Stati Uniti-Cina. Il Canada su richiesta degli USA ha arrestato Meng Wanzhou… - masechi : ??Un arresto che rompe le comunicazioni Stati Uniti-Cina. Il Canada su richiesta degli USA ha arrestato Meng Wanzhou… - sputnik_italia : Rabbia di #Pechino per #arresto in #Canada direttore finanziario #Huawei su richiesta #USA - enzocursio : Vi spiego cosa cela lo scontro tra Stati Uniti e Huawei. Parla Sisci - -

Meng, 46 anni, vicepresidente e capo finanziario del colosso delle telecomunicazioni cinesi Huawei,arrestata ieri a Vancuver in Canada,è accusata di aver eluso leamericane all'attraverso la banca Hsbc holdings Plc,che però non è sotto inchiesta. Su,figlia di Ren Zhengfei, fondatodatore di Huawei,pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dagli Usa che ora ne chiednono l'estradizione al Canada. Ieri l'ambasciata cinese ad Ottawa aveva chiesto l'immediata scarcerazione per "arresto illegittimo"(Di venerdì 7 dicembre 2018)