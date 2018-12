Usa | Trump nomina Heather Nauert nuovo ambasciatore delle Nazioni Unite

Usa - prete anti-Trump realizza un presepe con Gesù bambino euro "incarcerato" : Costui ha dichiarato: "Questa natività è una perfetta fotografia del mondo attuale. Il nostro presepe è strettamente connesso alle questioni politiche oggi predominanti. Attraverso gli elementi ...

A novembre +155.000 occupati Trump fa volare l'economia Usa : L'economia Usa ha creato 155.000 nuovi addetti a novembre, meno dell'atteso incremento di 200.000 unita' e contro i +237.000 addetti di ottobre (dato rivisto dagli iniziali +246.000 posti). Il tasso di disoccupazione resta fermo al 3,7%, il minimo degli ultimi 49 anni Segui su affaritaliani.it

Rielezione Trump minata da recessione - analisti : economia Usa giù nel 2020 : Molti prevedono che l'economia Usa finirà in recessione nel 2020, in pratica l'anno delle elezioni presidenziali. 'Un dollaro forte, una crescita più debole all'estero, un debito societario crescente,...

Usa - lobbisti dei sauditi pagarono viaggi e alberghi lussuosi nell'albergo di Trump per fare pressioni sui veterani : Stanze e viaggi lussuosi in cambio di pressioni contro leggi ostili alla capitale dell'Arabia Saudita. È successo negli Stati Uniti, dove lobbisti rappresentanti il governo di Riad avrebbero prenotato ...

I funerali di George H. W. Bush. Obama - Clinton - Carter e Bush junior : gli ex presidenti Usa in prima fila con Trump : La bara coperta dalla bandiera a stelle e strisce per i funerali di Stato dell’ex presidente George H. W. Bush, a Washington. A rendergli omaggio una straordinaria prima fila di ex presidenti: il figlio, George W. Bush, con Donald Trump, e la first lady Melania, il predecessore Barack Obama con Michelle, Bill e Hillary Clinton, fino a Jimmy Carter con la moglie RosalynnLa bara coperta dalla bandiera a stelle e strisce per i funerali di Stato ...

Usa - oggi i funerali di Bush senior : Trump - ex presidenti - leader mondiali : NEW YORK - È il giorno dell'onore, dei funerali di Stato. L'America si ferma, si stringe attorno al ricordo di George Herbert Walker Bush, scomparso il 30 novembre scorso all'età di 94 anni. Un'...

SPY FINANZA/ Le notizie scomode per Trump che gli Usa nascondono - IlSussidiario.net : Stati Uniti e Cina cercano di far incolpare l'Europa di un'eventuale crisi globale. Soprattutto per gli Usa ci sono dati negativi da non far emergere

Abu Mazen a Roma - routine con Conte - abbracci con Bergoglio : su GerUsalemme l'"Anti Trump" è Papa Francesco : Su Gerusalemme esiste un "anti Trump". Il suo nome è Jorge Maria Bergoglio. È a Papa Francesco che il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) si affida per un miracolo in Terrasanta: far rivivere la "Questione palestinese", a partire dalla difesa di una pace giusta, fondata sulla soluzione a due Stati. Fede e politica sono indissolubilmente legate quando si affronta il nodo-Gerusalemme e ...

Trump - dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%'/ Ultime notizie - primo accordo dopo la tregua di 90 giorni - IlSussidiario.net : Trump, dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%': primo annuncio via Twitter sull'accordo con la Cina dopo il G20 e la tregua dei 90 giorni.

