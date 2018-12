Usa | tossisce con forza ed espelle l' albero bronchiale | muore un 36enne

Blastingnews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ucciso da un colpo di tosse. Un caso rarissimo, non per niente reso noto da una pubblicazione medico-scientifica, il 'New England Journal of Medicine', dagli stessi medici che hanno avuto in cura il paziente. Si tratta di un giovane uomo californiano, che aveva appena 36 anni, ricoverato per problemi cardiaci con una complicazione inimmaginabile che l'ha portato alla morte.Un violento colpo di tosse gli ha fatto fuoriuscire infatti un pezzo di polmone, o meglio l'destro. Da quel momento si è aggravato e dopo una settimana è deceduto nel reparto di terapia intensiva del San Francisco Medical Center dove era ricoverato....