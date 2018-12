Usa | sotto le attese i | 155mila | posti di lavoro creati Disoccupazione al 3 | 7%

Salute : pubertà precoce tra le ragazze - cosmetici sotto accUsa : Una ricerca dell’università de Berkeley, pubblicata su “Human Reproduction” ha rilevato un aumento dei casi di pubertà precoce tra le ragazze, che potrebbe essere addebitabile a cosmetici e prodotti d’igiene, come creme, make up, saponi, dentifricio. I ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti in un vasto studio di valutazione della Salute delle mamme e dei bambini di Salinas, in California (studio Chamacos) e hanno ...

Francia sotto assedio - 6 gare di Ligue 1 rinviate a caUsa dei ‘gilet gialli’ : Ligue 1, sono ben sei le gare rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco la Francia Sono 6 in totale le partite di Ligue 1 in programma nel weekend rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’. Ieri la Federcalcio francese, Lfp, ha annunciato la sospensione anche di Nimes-Nantes che si sarebbe dovuta disputare domani facendo salire a 6 il numero di campionato rinviate. ...

Studenti liceali in ginocchio e con le mani in testa : polizia francese sotto accUsa : Le immagini riprese davanti ad un liceo a nord di Parigi dopo gli scontri tra forze dell'ordine e Studenti che protestavano contro la riforma della scuola. Il video, diffuso sui social ha scatenato molte polemiche sui comportamenti della polizia che però si difende: "Bisognava interrompere le violenze incontrollate"Continua a leggere

Chiara Ferragni sotto accUsa sui social : 'La tata di Leo è più madre di te' : Chiara Ferragni è stata messa in discussione come madre da alcuni utenti del web: su Instagram, infatti, sono stati scritti dei commenti in cui la fashion blogger è accusata di passare pochissimo tempo con suo figlio, affidato per gran parte della giornata ad una tata brasiliana. A chi le ha puntato il dito contro dicendo che Leone lo sta crescendo una baby sitter e non lei, la popolare influencer ha risposto senza troppi giri di parole: la ...

Borse giù : dagli Usa un segnale d'allarme da non sottovalutare : Due sono le opzioni prese in esame: la prima è che la congiuntura sia forte ma l'inflazione salariale troppo elevata e la seconda è che l'economia sia in frenata e si tema ora una recessione. Non più ...

Borse giù : dagli Usa un segnale d'allarme da non sottovalutare : A scatenare il panico nelle ultime ore ha contributo il caos che sta interessando il mondo dei Treasury Usa, con l'andamento della curva dei tassi che alimenta i timori sulle prospettive dell'...

Uomini e Donne anticipazioni - Angela contro Maria De Filippi e Armando sotto accUsa : caos in studio : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma bacia Rocco e poi il caos in studio: Armando sotto accusa Oggi, martedì 4 dicembre 2018, negli studi Elios è stata registrata una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. In trasmissione, stando a quanto emerso dalle anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news, sembrerebbe essere successo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Angela contro Maria De Filippi e Armando sotto accusa: ...

Sofiya Melnyk e Pascal Albanese - l'indagine arriva negli Usa/ Mail e profili Facebook sotto la lente - IlSussidiario.net : Sofiya Melnyk e Pascal Albanese, l'indagine arriva negli Usa. Mail e profili Facebook della coppia sotto la lente. Le ultime notizie

Giulia Salemi : sotto accUsa al GF Vip - arriva la busta nera : Giulia Salemi bacchettata al GF Vip 3. L’incontro precedente con la madre Fariba Tehrani ha scatenato un’ondata di polemiche, per via del dialogo in iraniano che le due hanno avuto in diretta. Ed ora gli autori hanno deciso di procedere contro la concorrente: Giulia Salemi si becca la prima busta nera della terza edizione. Ha infranto le regole come la madre, visto che le sono state riportate delle cose riferite ...

Uomini e donne - Sabrina Ghio sotto accUsa : mandano in onda la foto in topless - disastro in studio : Molti personaggi famosi ricorrono a Photoshop per modificarsi le foto e tra gli utenti è iniziata una vera e propria caccia alle modifiche. A finire nel mirino degli utenti di Instagram è stata, ...

Chiara Ferragni è di nuovo sotto accUsa dai fan : "Non fai del bene - è solo business" : Chiara Ferragni nuovamente è bersagliata dai followers. Nelle ultime ore dopo la condivisione di una foto sul suo profilo Instagram, l'influencer è caduta nel fuoco incrociato degli haters. La foto ...

Badanti in nero sottopagate o sotto-inquadrate - chiUsa l'indagine della Fondazione Moressa : Dai controlli che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua spesso sui datori di lavoro domestico emergono dati allarmanti per quanto riguarda questo particolare settore lavorativo. Lavoro sottopagato, con inquadramento sbagliato per ridurre stipendi e costo del lavoro o addirittura completamente in nero sono un autentico fenomeno. Un articolo del quotidiano “Il Sole 24 Ore” mette in luce questo aspetto relativo al lavoro di Badanti, colf, ...

Huawei sotto attacco Usa - colpa anche del portafoglio Bitcoin? : 'Non sono sicuro " conclude Xu " che gli Stati Uniti raggiungeranno il loro obiettivo di diventare il numero uno al mondo nel 5G'. Per Xu il bando a Huawei ha solo 'motivi politici' e non è ...

Scherzi a parte : Bonolis sotto accUsa per il discorso sul valore dei soldi : Ieri, venerdì 30 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Scherzi a parte, programma condotto da Paolo Bonolis. Come di consueto, prima dell'inizio di ciascuno scherzo, il presentatore introduce al pubblico da casa l'episodio e le caratteristiche della vittima. Ebbene, poco dopo la presentazione dello scherzo ai danni del pilota Andrea Iannone, il pubblico da casa è insorto contro il conduttore per alcune dichiarazioni fatte. La ...