Usa | prete anti-Trump realizza un presepe con Gesù bambino euro incarcerato

Prete americano arrestato nelle Filippine : avrebbe abUsato di almeno 10 bambini : Padre Kenneth B. Hendricks, settantasettenne di Cincinnati (Ohio), per anni ha vissuto nelle Filippine lavorando come Prete missionario. Martedì è stato arrestato con l'accusa di avere abusato sessualmente di dieci bambini e ora è rinchiuso in un carcere di Manila. Il caso è esploso dopo la denuncia delle presunte vittime.Continua a leggere

Il prete non celebra messa di Natale : chiesa chiUsa contro dl Salvini : 'Tutto questo - insiste il parroco - avviene nel silenzio complice di un mondo cattolico che inneggia a un ministro che dondola un presepe di plastica, sventola un vangelo finto e illude con il ...

Putin : "No disarmo missili pretesto Usa" : 0.01 Gli Usa non hanno fornito nessuna prova "della presunta violazione della Russia del Trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio". Così il presidente russo Putin risponde a Pompeo, segretario di Stato Usa, che aveva ventilato l'uscita degli Usa dal trattato in 60 giorni, se Mosca non fosse tornata a rispettare l'accordo di disarmo che risale alla Guerra Fredda. Per Mosca sollevare presunte violazioni non è altro che un ...

Abusi su minori - accUsato il prete figlio del noto scrittore Tolkien : Il figlio del noto scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien, John Tolkien, avrebbe molestato ed abusato di alcuni boy scout non una parrocchia della diocesi di Birmingham. Avrebbe fatto spogliare dei ragazzi che gli erano stati affidati per presunti problemi legati alla sfera sessuale. Sotto accusa anche l'arcidiocesi di Birmingham, che avrebbe gestito male la vicenda. ...Continua a leggere

Le edicole sacre a Napoli : come nasce questa Usanza? Grazie ad un prete del Settecento : In realtà l’origine di questa pratica è molto più antica, e risale ai romani. Ma fu padre Rocco, un frate domenicano originario di Massalubrense, che nel Settecento regalò ai napoletani la celebre usanza di venerare le edicole sacre disseminate in città: il motivo, una necessità pratica piuttosto che spirituale.Continua a leggere

Pedofilia - vittima offre messe per prete che ha abUsato di lui/ “Mi sono ricordato che siamo tutti peccatori” : abusato da bambino da un sacerdote, un americano ha offerto i soldi riparatori della Diocesi per dire messe dedicate al suo abusatore, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:02:00 GMT)