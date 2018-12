Usa | media | John Kelly verso dimissioni da capo staff Casa Bianca

W l’Italia : Rtl 102.5 vince la caUsa contro Mediaset per l’utilizzo del marchio. Gerardo Greco dovrà cambiare titolo : W l'Italia «W l’Italia», ma solo Rtl 102.5. L’emittente radiofonica ha vinto la causa contro Mediaset per l’utilizzo del suddetto marchio nel programma di Rete4 condotto da Gerardo Greco e intitolato, per l’appunto, W l’Italia – Oggi e domani. La radio diretta da Lorenzo Suraci aveva intrapreso le vie legali contro l’azienda di Cologno per tutelare l’omonima trasmissione degli speaker Angelo ...

RTL 102.5 vince la caUsa contro Mediaset per l’utilizzo del marchio "W l'Italia" : Risolto il caso "W l'Italia" tra RTL 102.5 e Mediaset. L'oggetto del contendere era proprio il titolo che dà sì il nome al programma di Gerardo Greco, ma è anche il nome della trasmissione condotta da Angelo Baiguini e Valeria Benatti in onda sull'emittente radiofonica dal 2005. Lo scorso 9 settembre la vicenda si era aperta con l'intenzione dell'emittente radiofonica di adire le vie legali e quindi diffidare Mediaset dall'utilizzo del ...

Siria : media - attacco missilistico Usa nella regione di Homs

Mediaset - conclUsa vendita piattaforma Premium a Sky : Mediaset ha ceduto a Sky R2, la piattaforma tecnico-amministrativa di Premium di "manutenzione tecnica, attività commerciali e aree analoghe". Lo rende noto un comunicato del Biscione, nel quale si ...

Grande Fratello Vip - Cicciolina accUsa Mediaset : 'Chi e perché non mi ha voluto nel programma' : Fatta fuori dal Grande Fratello Vip per la politica. A lanciare l'accusa contro Mediaset , chiamando indirettamente in causa Pier Silvio Berlusconi , è Ilona Staller in arte Cicciolina . La diva ...

Usa-Italia : Media - "pressing Usa su Roma per le sanzioni a Mosca"

Usa : media; pronta accUsa a Iran - viola trattato armi chimiche

Usa : media - Kelly in uscita anche per liti con Melania

Rocco Casalino - video con frasi contro i down riprese dai media e Usate dal Pd : ‘Si dimetta’. Ma è fake : era corso di teatro : Un video risalente a diversi anni fa nel quale Rocco Casalino dice che i bambini down “gli danno fastidio” e lo “irritano” viene ripescato da ArcadeTv7 e ripreso da diversi siti di informazione, provocando la reazione di diversi esponenti di Pd e LeU, da Davide Faraone a Luca Pastorin, che chiedono il suo allontanamento da Palazzo Chigi. Ma è un caso di fake news, perché si tratta di un filmato in cui il portavoce del ...

Media - Fbi indaga su soldi a donne per accUsare Mueller

Tiki Taka - battuta h0t di Luis Suarez. Pierluigi Pardo si scUsa e Mediaset Play censura l'episodio : Un’uscita infelice, o molto più semplicemente una battuta pronunciata con estrema leggerezza in un contesto giocoso. Ma se un tempo le parentesi hot scatenavano sorrisi, soprattutto negli ambienti ‘pallonari’, in tempo di Me Too è meglio andarci cauti ed evitare scivoloni.E cauto c’è andato pure Pierluigi Pardo che durante i titoli di coda di Tiki Taka è tornato su un episodio avvenuto in puntata che, evidentemente, non gli era andato ...

RagUsa - mediatore culturale violenta una richiedente asilo : arrestato : Un mediatore culturale di 26 anni del Gambia è stato arrestato dalla polizia a Ragusa con l'accusa di avere violentato una ospite del centro per richiedenti asilo. Dopo lo stupro la donna è stata ...