Usa | disoccupazione stabile a 3 | 7% a novembre | deludono payrolls

Lavoro - disoccupazione Usa scende meno del previsto : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1 dicembre. I "claims" sono scesi di 4.000 unità a 231.000 dalle 235.000 unità riviste della settimana precedente, ...

Usa - crescita inattesa di sussidi alla disoccupazione : In forte aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 24 novembre. I "claims" sono saliti di 10.000 unità a 234.000 unità dalle 224.000 unità non riviste della ...

Usa : crescono le richieste per i sussidi di disoccupazione : Contro le attese degli analisti è salito il numero di lavoratori americani che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere i sussidi di disoccupazione nella scorsa settimana. Secondo quanto ...

Usa - crescono un po' le richieste di sussidio alla disoccupazione : In lieve aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 10 novembre. I "claims" hanno registrato un incremento di 2.000 unità a 216.000 dalle 214.000 unità non ...

Usa - 250mila nuovi posti di lavoro a ottobre e disoccupazione al 3 - 7% : ... che ha invece esplicitamente affermato come la Banca centrale dovrebbe cessare i rialzi e ha accusato il suo chairman Jay Powell di danneggiare l'economia. e-commerce 20 settembre 2018 Alibaba, Jack ...

Usa : in calo richieste sussidi di disoccupazione - -2mila unità : In calo le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli USA che nella settimana conclusasi il 27 ottobre sono scesi di 2mila unità. Arrivando a toccare 214mila unità contro le 216mila ...

Usa : richieste sussidi disoccupazione +5.000 a 215.000 unità

Usa - sussidi alla disoccupazione in aumento come da attese : In lieve aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 20 ottobre. I "claims" sono saliti di 5.000 unità a 215.000 dalle 210.000 unità della settimana precedente . ...

Usa - richieste sussidi disoccupazione in calo : Diminuiscono le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 13 ottobre. I "claims" sono scesi di 5.000 unità a 210.000 dalle 215.000 unità della settimana precedente , ...

Usa - crescita inattesa richieste sussidio alla disoccupazione : In moderato aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 6 ottobre. I "claims" sono saliti di 7.000 unità a 214.000 dalle 207.000 unità della settimana precedente. ...

Disoccupazione Usa ai minimi Torna ai livelli di 50 anni fa : Per ora i numeri danno ragione al tycoon e, semmai, queste cifre possono apparire preoccupanti se lette come un altro indicatore di un'economia in procinto di surriscaldarsi. Il tema è centrale, ...

Usa : disoccupazione cala ai minimi dal 1969

La disoccupazione negli Usa non esiste più : NEW YORK - La disoccupazione negli Stati Uniti non esiste più: 3.7%, il dato più basso dal 1969 ad oggi. Una percentuale che in economia viene considerata fisiologica, 'naturale'. 134mila nuovi posti di lavoro soltanto a settembre. Meno di quelli previsti da Wall Street , 168mila, , ma, nonostante i disastri legati all'uragano ...

Usa - lavoro da record : la disoccupazione scende al 3 - 7% : Le aziende americane continuano ad assumere, e pure se lo fanno con un passo meno veloce del previsto, il tasso di disoccupazione sorprende tutti e scende ai minimi dal 1969. È il consuntivo dei dati ...