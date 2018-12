Usa | creati meno posti del lavoro del previsto | salari deludono

Referendum Usa. In Alabama ok ai 10 Comandamenti esposti nei luoghi pubblici - in Michigan passa la marijuana per uso ricreativo : Non si votava solo per il midterm e per eleggere i governatori di molti Stati americani, ma anche per una serie di Referendum. Per molti di essi lo spoglio è ancora in corso, ma si stanno definendo le decisioni adottate dagli elettori.In Alabama è approvata (a forte maggioranza, secondo la Cnn) la proposta di esporre i Dieci Comandamenti nei luoghi pubblici e nelle scuole. passa inoltre la posizione pro-life a favore del ...