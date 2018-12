Usa | Cnn | Mueller ha interrogato capo staff Casa Bianca

Usa : CNN - Kelly si dimetterà nei prossimi giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Usa - allarme bomba : evacuati uffici Cnn : 6.10 Gli uffici della Cnn a New York sono stati evacuati per un allarme bomba. Lo ha annunciato il network ricordando una situazione simile avvenuta a ottobre, quando venne scoperto un ordigno nell'edificio. L'evacuazione a seguito di una telefonata che parlava di una bomba nell'edificio, ha spiegato la Cnn sul sito. "A causa di un'indagine in corso a Columbus Circle, West 58th Street tra l'ottava e la nona strada,il traffico stradale e ...

Usa : Trump vuole la tv di Stato per competere con CNN : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : è tregua Casa Bianca-Cnn - ridato accredito a reporter : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Cnn vince caUsa contro Trump : torna pass a Jill Acosta/ Russiagate - Presidente : "risposto a Mueller" - IlSussidiario.net : Usa, Cnn vince causa contro Trump: giornalista Jill Acosta potrà tornare a Casa Bianca in attesa processo. Russiagate, Presidente 'risposto domande Mueller'

CaUsa Cnn - Casa Bianca cambia regole conferenze stampa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cnn vince caUsa contro Trump - Casa Bianca restituirà pass a reporter - : L'accredito del giornalista era stato ritirato improvvisamente dopo un diverbio col presidente durante una conferenza stampa . Il giudice: per limitare l'accesso di un reporter deve esserci un "giusto ...

Cnn vince caUsa contro Trump - restituito pass reporter : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cnn fa caUsa a Trump : vieta l'ingresso alla Casa Bianca al reporter Jim Acosta : L'accusa contro il presidente Usa è di aver violato il primo e quinto emendamento della Costituzione su libertà di parola e di stampa. La difesa della Casa Bianca

La CNN fa caUsa a Donald Trump per il ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...

Usa : Casa Bianca si difenderà 'con forza' da caUsa Cnn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : Cnn fa caUsa a Trump per ritiro credenziali a reporter : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La CNN farà caUsa a Trump per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla Casa Bianca : CNN ha annunciato che farà causa al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a diversi suoi assistenti per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla sala stampa della Casa Bianca. La causa legale è una risposta alla decisione,

Accuse alla Casa Bianca : Usato un video modificato per cacciare il giornalista della Cnn : Genova - La Casa Bianca avrebbe manipolato il video della conferenza stampa dopo le elezioni di Midterm negli Usa, quella da cui è stato 'cacciato' il giornalista Jim Acosta della Cnn , per farlo ...