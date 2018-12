Uno sviluppo sostenibile passa dalle azioni di ognuno di noi

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) A Katowice, in Polonia, è in corso la COP24, ventiquattresima conferenza internazionale sul clima. La conferenza di quest'anno è fondamentale perché i Paesi dovranno definire la loro quota di riduzione dell'inquinamento. Con le condizioni attuali, non riusciremo mai a raggiungere l'obiettivo della COP21 di fermare il surriscaldamento globale sotto ai +2 gradi centigradi, e pertanto il messaggio deve essere chiaro: non c'è accordo di Parigi senza accordo a Katowice.Il quadro internazionale è cupo, la presidenza Trump e l'elezione in Brasile di Bolsonaro non aiutano. Pertanto, è necessario che i Paesi volenterosi facciano uno sforzo in più, a partire dai Paesi dell'Unione Europea. È una bella sfida organizzare questa COP24 a Katowice, cuore della Silesia, regione con alte estrdi carbone. Mi auguro che anche il governo ...