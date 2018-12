Universo | scoperto pianeta gigante simile ad una cometa

Astronomia - scoperto un rarissimo astro : Pristine 221 “mette in discussione quello che sappiamo dell’Universo primordiale e delle prime stelle” : Grazie al progetto internazionale Pristine – guidato dall’Istituto Leibniz per l’astrofisica di Potsdam e dall’Università di Strasburgo – che indaga sulle stelle più antiche della Via Lattea per comprendere l’Universo ai suoi albori, è stato scoperto un rarissimo astro, tra i più antichi mai osservati nella nostra galassia: la particolare composizione di “Pristine 221“, povera di metalli e quasi ...