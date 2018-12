Una nuova galleria per aumentare la capacità dell' A2

Calcio : dal 2021 arriva Una nuova coppa europea per club : La Uefa ha ufficializzato questa sera la creazione di un terzo torneo europeo di Calcio per club a partire dal 2021. La nuova coppa europea, che si unirà alla Champions League e alla Europa League, sarà riservata a 32 squadre dei Paesi più piccoli e si giocherà di giovedì. Il vincitore sarà qualificato per la Europa League della stagione successiva. Le decisioni sono state ...

BAKE OFF ITALIA 2018 - FINALE/ Diretta e vincitore : Ernst Knam - Clelia e Damiano pronti a Una nuova avventura - IlSussidiario.net : FINALE BAKE Off ITALIA 2018: Federico, Irene e Iolanda si sfidano per eleggere il miglior pasticcere amatoriale. Ma non è l'ultimo appuntamento...

Ecco Little Foot - che potrebbe essere Una nuova specie di ominide : (foto: Mujahid Safodien/Afp/ Getty Images) A più di venti anni dalla sua scoperta, è finalmente arrivata un’analisi dettagliata dell’ormai famoso Little Foot, lo scheletro più completo mai scoperto di Australopithecus, la famiglia di ominidi a cui apparteneva anche Lucy (Australopithecus afarensis). Ed è emerso qualcosa di davvero straordinario: da ora, secondo lo studio di un team di ricercatori internazionale, guidati ...

Richard Gere su Apple : sarà protagonista di Una nuova serie tv : Apple è pronta per mettere a segno un altro grande colpo: Richard Gere.Nonostante ancora non ci sia l'ufficialità, i media USA sono tutti d'accordo sul fatto che Richard Gere sarà il protagonista dell'adattamento USA della serie tv israeliana Nevelot che sta per essere ordinato da Apple.prosegui la letturaRichard Gere su Apple: sarà protagonista di una nuova serie tv pubblicato su TVBlog.it 07 dicembre 2018 11:24.

Honor è pronta ad annunciare Una nuova tecnologia il 10 dicembre : sarà Honor V20? : Honor ha annunciato un nuovo evento, che si terrà il prossimo 10 dicembre, nel corso del quale sarà presentata una nuova tecnologia per gli smartphone, insieme, forse, a Honor V20. L'articolo Honor è pronta ad annunciare una nuova tecnologia il 10 dicembre: sarà Honor V20? proviene da TuttoAndroid.

The Game Awards 2018 : annunciata Una nuova mappa a tema invernale per PUBG : E' in arrivo una nuova mappa sui server di prova di PUBG, si tratta della nuova mappa invernale Vikendi.Come riporta VG247, si tratta di una piccola mappa 6x6 a tema invernale il cui punto di forza è senza dubbio il caos generato da combattimenti serrati e frenetici. Vikendi sarà disponibile da questa sera sui server di prova del titolo, ricordiamo inoltre che PUBG è disponibile da oggi anche su PS4, con un'esclusiva skin dedicata al ...

Fabrizio Frizzi - Una nuova dimostrazione di stima e affetto. Rita Dalla Chiesa condivide la foto orgogliosa : ... quando proprio Conti era tornato al timone del programma per sostituire, suo malgrado, il fidato collega: ' Oggi vorrei essere in qualsiasi altra parte del mondo, tranne qui ', così aveva esordito ...

Triumph Speed Twin : nasce Una nuova icona delle performance [FOTO] : La nuovissima Speed Twin offre, nel suo segmento, un nuovo standard per la guida, con un riding style moderno e preciso Una rivoluzione nel mondo motociclistico di allora, la prima Triumph Speed Twin del 1938, con il primo motore bicilindrico parallelo di successo racchiuso in un telaio che cambiava le regole del gioco, fu una rivelazione da guidare. La sua maneggevolezza e l’eccellente reattività hanno fatto sì che Triumph ...

Se volete chiamare col vostro nome Una nuova specie - vi basta vincere un’asta : Un'organizzazione ambientalista intende così raccogliere fondi per proteggerle, ma non tutti sono d'accordo

Australia - scoperta Una nuova specie di dinosauro chiamata Weewarrasaurus pobeni : Una straordinaria scoperta scientifica è avvenuta in Australia, precisamente nel Nuovo Galles del Sud, in una zona rurale dell'hinterland Australiano nota come Wee Warra nei pressi di Lighting Ridge. In realtà la scoperta vera e propria di questi nuovi fossili di dinosauro, finora mai rinvenuti, avvenne qualche anno fa, nel 2013, ad opera di un commerciante, Mike Poben. Lo stesso infatti stava lavorando presso una miniera di opale, pietra ...

Xbox Scarlett nel 2020 con obiettivo 4K e 60 fps grazie ad AMD Zen 2 e Una GPU di nuova generazione? : I colleghi di Thurrott si sono spesso resi protagonisti di rumor molto interessanti per quanto concerne l'universo Microsoft. Sono stati loro a parlare per la prima volta del nome in codice Xbox Scarlett, a ipotizzare il lancio di una console senza lettore ad accompagnare una console tradizionale e ora sono ancora loro a proporre l'anno di lancio e alcune specifiche tecniche della prossima Xbox.Come segnalato da Gamepur, Brad Sams di Thurrott ha ...

Auto - dal primo gennaio si cambia : arriva Una nuova tassa. Di cosa si tratta : Una stangata sull’acquisto delle Auto ‘tradizionali’. Dal 1° gennaio 2019 arriva infatti l’ecotassa a pesare sulle tasche di quanti vorranno comprare Automobili alimentate con carburante più inquinante. Incentivi, invece, per le Auto più ecologiche. Ad annunciare ieri le nuove norme contenute nella manovra, una nota congiunta del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell’Orco, e il ...

Negramaro “Amore che torni tour 2019” – Sold out i concerti del 13 e 14 marzo a Bari : aggiunta Una nuova data! : I concerti dei Negramaro a Bari, in data 13 e 14 marzo, sono Sold OUT! L’appuntamento triplica con un nuovo concerto il 15 al Palaflorio E’ record per l’attesissimo ritorno live dei Negramaro. Dopo i Sold-out delle prime due serate a Bari (13 e 14 marzo), si aggiunge a grande richiesta un nuovo show il 15 marzo sempre al Palaflorio. I biglietti per il nuovo concerto saranno disponibili dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, ...

Di Maio rassicura : "NessUna nuova tassa sulle auto in circolazione" : "Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un Euro3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più". Lo assicura su Facebook il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, con l'obiettivo di fare chiarezza "sul tema auto e inquinamento, perché è stata fatta un po' di confusione". Il riferimento è alla nuova ecotassa sul diesel approvata in commissione bilancio alla ...