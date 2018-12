Una buona proposta contro ogni discriminazione

Smartphone Wiko View2 Go : costa 130 euro e ha Una buona autonomia - ma non brilla nelle foto : Comprare un nuovo Smartphone non significa necessariamente spendere cifre esorbitanti. All’estremo opposto dei top di gamma, per esempio, c’è il Wiko View2 Go che abbiamo avuto modo di provare. È uno Smartphone di fascia bassa che ha un prezzo di 130 euro, adatto per chi ricerca un dispositivo essenziale con design alla moda. Bisogna accettare qualche compromesso, primo fra tutti la resa fotografica (soprattutto in notturna) e la ...

Marcia del Giocattolo di Milano, la seconda edizione con Legnoland di Globo

Ecco perché Una buona madre deve diventare “inutile” : La vita di una madre è scandita da fasi che accompagnano la crescita dei figli, passo dopo passo. E’ un fatto naturale, come respirare e svegliarsi ogni mattino con la luce di un nuovo giorno: l’universo di una mamma ruota intorno a ciò che fa stare bene il proprio bambino. Ma arriva un momento, quello forse più duro da accettare per ogni buona madre, in cui si ha la sensazione di essere diventata “inutile”. Questo momento coincide con l’ultima ...

Il lander NASA InSight sbarca su Marte e DOOM gli augura buona fortUna : Come molti di voi sapranno, il nuovo lander NASA InSight ha raggiunto la superficie di Marte e ha iniziato l'esplorazione del pianeta rosso. Per l'occasione, ecco arrivare un augurio di buona fortuna veramente particolare.Infatti, l'account Twitter ufficiale di DOOM ha voluto augurare buona fortuna al robot spedito sul pianeta rosso, come potete vedere qui sotto:L'augurio è abbastanza singolare, leggiamo solo un "good luck...", come se l'account ...

Inter - Vecino e Brozovic da "maratona". Ma può non essere Una buona notizia : Quasi 100 chilometri in due. In quattro gare di Champions League Matias Vecino e Marcelo Brozovic hanno corso più di una maratona a testa. E più di chiunque altro in Europa. Alla vigilia della sfida ...

ComUnali Corleone - Nicolosi : 'La buona politica blocca la contestazione - assorbe la protesta e ci proietta in avanti' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sceneggiatori - un algoritmo è pronto a sostituirli. E non è Una buona notizia : A cosa serve la tecnologia? A supportarci nel nostro lavoro, rendendo affrontabili e sormontabili processi usuranti che con le nostre “mani nude” non potremmo compiere, oppure a sottrarci le nostre capacità d’ingegno, di espressione, di rielaborazione, di collaborazione e di produzione, sostituendosi nei processi creativi che sappiamo, possiamo e desideriamo svolgere? Questa settimana è stato presentato un esperimento (riuscito) di algoritmo in ...

Zamparini sbotta dopo la cessione del Palermo : “trattato da delinquente ed insultato - addio e buona fortUna” : Maurizio Zamparini ha parlato a caldo dopo l’ufficialità dell’addio al Palermo, una volta ceduto il club il patron si è sfogato “Ho dato molto, ma è evidente che non sono stato compreso. Sono un friulano che si è comportato bene, al di fuori delle vostre regole palermitane. Lascio il Palermo primo in classifica, ma anche per questo mi avete insultato“. Maurizio Zamparini si sfoga dopo aver annunciato l’addio ...

Una buona notizia : lo strato di ozono sta guarendo : Il saggio mix tra scienza autorevole e azione collaborativa che ha definito il Protocollo per oltre 30 anni ci ha portato a questi risultati. Adesso, grazie all'accordo di Kigali, potremo portare ...

Un notch trapezoidale per ASUS ZenFone Max Pro M2 e Una buona notizia per chi aspettava HTC U13 : Trapelano nuovi dettagli e tante immagini su ASUS ZenFone Max Pro M2 su estetica e data di uscita e nel mentre HTC fa dietrofront smentendo alcune precedenti voci sul mancato arrivo sul mercato di HTC U13. L'articolo Un notch trapezoidale per ASUS ZenFone Max Pro M2 e una buona notizia per chi aspettava HTC U13 proviene da TuttoAndroid.

Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)In abito da sera è sempre a suo agio, i trascorsi a ...

Manovra - Gentiloni : “Fondi dalla dismissione di immobili? Buona fortUna - è Una cosa da mago Merlino” : “Sono molto contento che parta il congresso che mi auguro si possa svolgere rapidamente. Certamente il mio sostegno a Zingaretti, e grande apprezzamento per quello che rappresenta Marco Minniti e altri candidati se ce ne saranno”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a Milano, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del suo libro “La sfida impopulista” a Bookcity “Io comunque farò il ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Una buona Italia ci prova - la qualità dell’Australia prevale : Tanto cuore e tanta voglia, ma alla fine a carte scoperte la qualità ha prevalso. Nel secondo dei Cattolica Test Match di novembre la Nazionale Italiana di Rugby ci ha provato dall’inizio alla fine a mettere in difficoltà l’Australia allo Stadio Euganeo di Padova: sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo con la Georgia, Ghiraldini e compagni (ancora assente capitan Parisse) hanno dato tutto quello che avevano ma non è bastato ...

Nations League – Italia vs Portogallo - il post social di Cristiano Ronaldo per i suoi compagni : “buona fortUna ragazzi” : Cristiano Ronaldo carica il suo Portogallo a poche ore dalla sfida di Nations League contro l’Italia “Una partita in più verso l’obiettivo, buona fortuna ragazzi“. Così su Instagram, Cristiano Ronaldo, fa l’in bocca al lupo ai suoi compagni della Nazionale portoghese impegnati questa sera a San Siro contro l’Italia in un match di Nations League. Con un risultato positivo i lusitani si qualificherebbero ...