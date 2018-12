Un signore di 86 anni aiuta i bambini in terapia intensiva in un modo tutto speciale

dilei

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ed Moseley ha 86, e con la sua storia sta dimostrando al mondo intero che non si è mai troppo vecchi per imparare qualcosa e fare del bene.è iniziato lo scorso luglio, quando lo staff della clinica di riposo di cui Ed è ospite, nello Stato americano della Georgia, ha fatto una singolare proposta ai suoi pazienti: realizzare dei cappellini in maglia per i bimbi prematuri di un ospedale poco distante. Nonostante non avesse mai fatto nulla di simile in vita sua, con l’aiuto della sua famiglia e di qualche manuale, Ed si è trasformato in un abile lavoratore a maglia: fino ad oggi ha realizzato ben 50 cappellini per il Northside Hospital di Atlanta.Con il suo entusiasmo Ed ha contagiato anche gli altri pazienti della clinica che lo ospita e, con il loro aiuto, è riuscito a consegnare ben 300 piccoli copricapo per la giornata Nazionale dei bimbi prematuri. “Quando hanno ...