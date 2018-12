Un anno di Pizza Unesco | iniziate le celebrazioni

Luigi Di Maio pizzaiolo "non inquadrato" a Pomigliano d'Arco per un anno : Dopo le polemiche scatenate dall'inchiesta delle Iene - che ha svelato che il padre di Luigi Di Maio avrebbe assunto dei dipendenti in nero - il Fatto Quotidiano riporta alla luce un anno di lavoro da "non inquadrato" del futuro vicepremier alla pizzeria "La Dalila" di Pomigliano d'Arco.Scopriamo dalla viva voce di chi serve ai tavoli, prepara le pietanze e tiene aperto il il locale che il futuro vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di ...

Ecco la pizza più originale del mondo. La fanno nel veronese : Arriva da Cerea (Verona) il pizzaiolo più originale del mondo, ma anche il neo detentore del titolo di pizzaiolo chef e pizzaiolo sommelier. Con la sua 'Valpoterra', in omaggio ai prodotti della Valpolicella a partire dall'Amarone usato nell'impasto, Stefano Miozzo vince infatti la terza edizione del contest internazionale #pizzaward, battendo centinaia di concorrenti e conquistando, allo stesso tempo, uno dei nove ...

