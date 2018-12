: ULTIM’ORA: la finale di Coppa Libertadores River-Boca dovrebbe giocarsi a Madrid il 9 dicembre! - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: la finale di Coppa Libertadores River-Boca dovrebbe giocarsi a Madrid il 9 dicembre! - Apollon65601171 : RT @GenerazioneID: ULTIM'ORA: Nave #Aquarius si ritira definitivamente dalle attività in mare. 'MSF e SOS Méditerranée costrette a chiudere… - notizie_tg3 : Ultim'ora: manovra. Ok della camera a fiducia con 330 -

Manovra, ok Camera a fiducia con 330sì Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia al governo sulla Manovra con 330sì, 219no e un astenuto. L'assemblea tornerà a riunirsi questa sera. E' atteso entro domani il via libera finale di Montecitorio, a seguito del quale, il provvedimento passerà all'esame del Senato.(Di venerdì 7 dicembre 2018)