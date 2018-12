UK | stop agli spot di scommesse durante gli eventi sportivi

Manovra - accordo sul taglio ai fondi per l'editoria : stop dal 2022 : Al vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria,, le forze della maggioranza hanno ...

Tagli all'editoria - intesa Lega-M5S Graduali - poi stop fondi dal 2022 : Ci sarà in manovra il Taglio dei fondi all'editoria. Nel corso del vertice a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si è trovato l'accordo sulla decisione di Tagliare le risorse in modo graduale.... Segui su affaritaliani.it

Fitch - allarme Italia : crescita ko/ Rating taglia stime Pil da 1 - 2% a 1% : "primo stop dopo 14 trimestri ok" - IlSussidiario.net : Fitch taglia le stime del Pil Italia: la crescita si ferma, dall'1,2% a 1% nel 2018, 1,1% nel 2019. Primo stop dopo 14 trimestri consecutivi in positivo

Infortunio Barzagli - lungo stop per il difensore della Juve : ecco i tempi di recupero : Infortunio Barzagli – Come comunicato dalla Juventus, Allegri dovrà fare a meno di Barzagli per un po di tempo. Una pedina fondamentale come lui sarà difficile da rimpiazzare, ma la retroguardia bianconera dispone di tante alternative come Rugani, Benati, Bonucci, Chiellini. Il tecnico bianconero però perde un pezzo, il difensore campione del mondo con la Nazionale […] L'articolo Infortunio Barzagli, lungo stop per il difensore della ...

Dallo stop allo scudo delle banche agli incentivi per le auto ecologiche - qui le ultime novità : La commissione Bilancio ha approvato varie modifiche alla finanziaria che da stasera sarà in Aula. Quota 100 e reddito di cittadinanza rinviati al Senato -

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le speranze di medaglia di Gabriele Detti. Motivazioni alle stelle dopo un anno di stop : Un anno di paure, rabbia, rassegnazione e speranze. Un anno di attesa che si è concluso un mese fa con il ritorno in gara, arrivato come una liberazione dopo dodici mesi di prigionia. Gabriele Detti sta lentamente ritrovando le antiche sensazioni e va ad Hangzhou per giocarsela. Una carriera di alti e bassi: il picco a Budapest con il titolo mondiale in vasca lunga degli 800 e, un anno prima, con la doppia medaglia di bronzo olimpica di Rio ma ...