U&D | Luigi Mastroianni | ' Volevo lasciare il trono ma grazie a Sonia è cambiato tutto'

Anticipazioni U&D : Luigi ha scelto Sonia per il primo bacio - Lorenzo lascia la puntata : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e proprio lo scorso giovedì pomeriggio sono state registrate le nuove puntate che avremo modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e nel dettaglio, possiamo dirvi che arriveranno i primi veri baci da parte dei due tronisti Luigi e Lorenzo, i quali faranno delle scelte che ...

Spoiler U&D - molti corteggiatori di Lorenzo - Teresa e Luigi vanno via : Langella in lacrime : Durante la scorsa settimana, esattamente il 15 novembre, si è tenuta la registrazione di una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. È stato un appuntamento piuttosto importante - se non addirittura decisivo - per i tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella poiché, come si apprende dalle anticipazioni fornite dal sito "News U&D", diversi corteggiatori e ...

Anticipazioni U&D - nuova registrazione : Mara lascia il trono - Luigi smaschera Irene : I colpi di scena all'interno del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] non mancano mai. Infatti, la redazione del programma e Maria De Filippi hanno dovuto ricevere un'altra brutta notizia da una tronista: Mara Fasone, durante la nuova registrazione del trono classico effettuata ieri 24 ottobre 2018 non si è presentata nello studio. Naturalmente il motivo è semplice, infatti quest'ultima ha deciso di abbandonare il trono, lasciando così tutti ...

U&D - Giulia Cavaglia come Sara Affi Fella : Luigi Mastroianni non si fida : I telespettatori di Canale 5 hanno da poco fatto la conoscenza della corteggiatrice di U&D Giulia Cavaglia, che nel corso delle prossime puntate Sara' destinata a creare numerosi sospetti. Le registrazioni gia' effettuate del Trono Classico hanno confermato come la giovane non sia trasparente come sembrava in un primo momento. A riportare alla luce i dubbi sulla sua sincerita' è stato proprio Lorenzo Riccardi, il tronista che per primo ha ...

U&D - spoiler trono classico : Luigi vicino ad Irene - due abbandoni in studio : Procede il percorso sulla poltrona rossa di Uomini e Donne [VIDEO] per i quattro tronisti dell'ultima edizione del trono classico. Ieri, in data 17 ottobre, si è registrata una nuova puntata presso gli studi televisivi Elios. Nel corso della registrazione vi è stato un importante abbandono: si tratta di Antonio,il corteggiatore di Teresa Langella. Inoltre in studio è avvenuto un acceso confronto tra l'ex tentatrice di Temptation Island Vip e ...

Anticipazioni U&D - nuova registrazione : primo bacio per Mara - Luigi preso da una new entry : Il programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne [VIDEO], continua a regalare emozioni e colpi di scena in ogni nuova registrazione. Infatti, nell'ultima registrazione del trono classico effettuata ieri 17 ottobre 2018, la tronista Mara ha iniziato a lasciarsi andare con alcuni suoi corteggiatori, in particolare con Andrea Dal Corso, anche se quest'ultima ancora non si fida totalmente del suo corteggiatore. Tuttavia, l'esterna più ...

Anticipazioni U&D - Luigi contro Sara Affi Fella e Nicola Panico : 'Avete perso la dignità' : Per il pubblico di Uomini e donne è giunto il momento della messa in onda della fatidica puntata dedicata a Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, il quale ha scelto di raccontare tutta la verita' su quanto è successo durante il trono della ragazza napoletana. Nicola ha avuto il coraggio di presentarsi in studio e di confessare tutto, rivelando al pubblico che durante il trono, Sara continuava a frequentarsi con lui e gli prometteva ...

U&D - Sara Fella smascherata - la reazione di Luigi : eliminate tutte le corteggiatrici : La verita' su Sara Affi Fella, ex tronista della precedente edizione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], è finalmente venuta a galla. La ragazza, smascherata da Claudio membro della redazione del programma di Maria De Filippi ha raggirato l'intera trasmissione e il pubblico compreso. Sara, durante il suo percorso sul trono, ha mantenuto segreta la relazione con lo storico compagno Nicola Panico che abbiamo conosciuto in una passata ...