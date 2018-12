Tumori | immunoterapia del futuro tra big data e microbiota

Nobel per la Medicina : 'Immunoterapia entro il 2050 sconfiggerà i Tumori' : La chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia rappresentano le opzioni terapeutiche validate dai protocolli medici per la cura della maggior parte dei tumori. Tuttavia, a queste terapie convalidate dalla scienza, potrebbe aggiungersi l'Immunoterapia, che sta dando risultati sempre più promettenti negli ultimi anni. In particolare ne sono convinti lo statunitense James P. Hallison, dell'Anderson Cancer Center e il giapponese Tasuku Honjo ...

Il Nobel per la medicina Tasuku Honjo : "L'immunoterapia batterà i Tumori entro il 2050" : Ancora 30 anni e tutte le forme di tumore potranno essere sconfitte con l'immunoterapia, ossia utilizzando le difese del sistema immunitario come armi contro le cellule malate: lo ha detto oggi a Stoccolma il Nobel per la medicina 2018 Tasuku Honjo, dell'Università di Tokyo, che divide il premio con l'americano James P. Allison, dell'Anderson Cancer Center."Sono quasi sicuro che entro il 2050 tutte le forme di tumore potranno essere ...

Svolta epocale nella lotta ai Tumori - l’oncologa : “adesso l’immunoterapia riesce a guarire anche le metastasi” : Riguardo il tema dei tumori è intervenuta oggi nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus la dott.ssa Melania De Nichilo Rizzoli, esperta oncologa e Assessore della Regione Lombardia. “Il Ribociclib è un nuovo farmaco di supporto per il trattamento del tumore al seno – ha detto la Rizzoli– nelle pazienti in cui la chemio non ha risposto bene. Rafforza l’azione ormonale e ...

Tumori : al Pascale oltre 2000 pazienti trattati con immunoterapia : L’immunoterapia “è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da Tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ...

