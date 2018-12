Tumore al polmone avanzato | ok al mix di chemio e immunoterapia per curarlo

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Mentre a Stoccolma arrivano i due scopritori dell’anti-cancro per la consegna del Premio Nobel per la Medicina 2018 (James P. Allison e Tasuku Honjo), dagli Stati Uniti giunge la notizia dell’autorizzazione di una combinazione diper un tipo dialmetastatico.La Food and Drug Administration ha approvato Tecentriq* (atezolizumab) di Roche in combinazione con bevacizumab, paclitaxel e carboplatin per il trattamento iniziale di persone conalmetastatico non a piccole cellule (senza alterazioni Alk o Egfr).“Questo regime terapeutico ha dimostrato un significativo beneficio in termini di sopravvivenza nel trattamento iniziale delalnon a piccole cellule metastatico”, sottolinea Sandra Horning, Chief Medical Officer di Roche. Attualmente Roche ha 9 trial di fase III in corso su ...