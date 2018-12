Tria:dimissioni ipotesi inesistente

: Governo: #Tria, non esiste l'ipotesi di mie dimissioni - Agenzia_Italia : Governo: #Tria, non esiste l'ipotesi di mie dimissioni - TgLa7 : #Tria: mie dimissioni ipotesi che non esiste - lpintus1 : RT @lpintus1: Il governo è in panne; si stanno rimangiando tutto, i numeri li smontano, Tria minaccia dimissioni: l'opposizione è servita s… -

"Lesono un'che non esiste", dice il ministro per l'Economia, a margine di un convegno Ocse a Venezia. E sull'di contatti con esponenti dell'opposizione, spiega che "non c'è nessun messaggio". I vicepremier confermano che non esiste alcun attrito nel Governo e che non ci sono richieste didi. Salvini risponde:"Assolutamente,stiamo lavorando tutti insieme e bene". E Di Maio:smentisco la storia delle.I rapporti sono ottimi,sta facendo con Conte un ottimo lavoro con l'Ue.(Di venerdì 7 dicembre 2018)