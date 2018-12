Tria : dimissioni ipotesi inesistente : 14.53 Tria:dimissioni ipotesi inesistente "Le dimissioni sono un'ipotesi che non esiste", dice il ministro per l'Economia Tria, a margine di un convegno Ocse a Venezia. E sull'ipotesi di contatti con esponenti dell'opposizione, spiega che "non c'è nessun messaggio". I vicepremier confermano che non esiste alcun ...

Tria : dimissioni ipotesi inesistente : 14.53 "Le dimissioni sono un'ipotesi che non esiste", dice il ministro per l'Economia Tria, a margine di un convegno Ocse a Venezia. E sull'ipotesi di contatti con esponenti dell'opposizione, spiega che "non c'è nessun messaggio". I vicepremier confermano che non esiste alcun attrito nel Governo e che non ci sono richieste di dimissioni di Tria. Salvini risponde:"Assolutamente,stiamo lavorando tutti insieme e bene". E Di Maio:smentisco la ...

Tria : dimissioni ipotesi inesistente : 14.53 "Le dimissioni sono un'ipotesi che non esiste", dice il ministro per l'Economia Tria, a margine di un convegno Ocse a Venezia. E sull'ipotesi di contatti con esponenti dell'opposizione, spiega che "non c'è nessun messaggio". I vicepremier confermano che non esiste alcun attrito nel Governo e che non ci sono richieste di dimissioni di Tria. Salvini risponde:"Assolutamente,stiamo lavorando tutti insieme e bene". E Di Maio:smentisco la ...

Manovra - Di Maio : ‘Dimissioni Tria? Smentisco - sta facendo un ottimo lavoro’. ‘Censis? Nel 2019 italiani meno arrabbiati’ : “Ho letto il rapporto del Censis che parla di italiani sempre più arrabbiati: hanno ragione, noi siamo i primi arrabbiati per quello che non si è fatto in questi anni e – se riusciamo a portare a casa entro dicembre la legge di bilancio, la legge anticorruzione e il decreto dignità, che è già stato realizzato e sta già stabilizzando in contratti dei precari – secondo me nel 2019 avremo meno ragioni per essere arrabbiati, ma ...

Italia : ministro Tria smentisce ipotesi dimissioni : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito le ipotesi di dimissioni. Lo riporta Reuters. , RV - www.ftaonline.com,

Manovra - Tria : 'Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste' Palazzo Chigi : 'Governo compatto' : Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia'. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24

Governo : Tria - non esiste l'ipotesi di mie dimissioni : "Ipotesi che non esiste". Cosi' il ministro Giovanni Tria ha risposto, a proposito delle voci di sue dimissioni, a margine di un congresso Ocse a Venezia. Di dimissioni si era ipotizzato nelle ultime ore per presunti contrasti all'interno dell'esecutivo sulla manovra economica e il rapporto con l'Ue.

Manovra - Tria : «Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste» Palazzo Chigi : «Governo compatto» : «Le dimissioni sono un'Ipotesi che non esiste». Lo ha detto il ministro per l'Economia Giovanni Tria oggi a Venezia a margine di un convegno dell'Ocse. Sull'Ipotesi di...

Manovra - Tria : 'Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste' Palazzo Chigi : 'Governo compatto' : Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia'. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24 Ultimo ...

Manovra - portavoce Tria smentisce dimissioni "in modo categorico" : La portavoce del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, smentisce le ipotesi di dimissioni del ministro circolate sulla stampa 'in modo categorico'.

Voci sulle dimissioni di Tria. Ma Di Maio lo blinda : "Squadra che vince non si cambia" : 'Ho piena fiducia in tutti e due' , ha ribadito oggi Di Maio sostenendo che sia il presidente del Consiglio sia il ministro dell'Economia starebbero facendo 'un'eccellente opera di mediazione' . Gli ...

Manovra - Di Maio : “Tria sta facendo un gran lavoro - M5S non vuole le sue dimissioni” : "Smentisco qualsiasi voce che sta circolando sulla volontà di far dimettere il ministro Tria, sta facendo un grande lavoro. Ho visto che alcuni giornali attribuiscono tale volontà al Movimento 5 Stelle, lo smentisco categoricamente", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Continua a leggere

Governo - Di Maio smentisce 'M5s non vuole le dimissioni di Tria' : Squadra che vince non si cambia e Tria deve restare al ministero dell'Economia'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Radio24. 'La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i ...

Manovra - M5s e Conte chiedono dimissioni Tria - Salvini contro : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta prendendo sempre più le distanze dal ministro dell'economia, Giovanni Tria, e il Movimento cinque stelle, giocando di sponda con il premier, chiede le dimissioni di quest'ultimo, difeso dal leader della Lega, Matteo Salvini.