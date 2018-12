Treno merci urta una piattaforma a Firenze - feriti tre operai : Tre operai sono rimasti feritia Firenze dopo che un Treno merci in transito ha urtato la piattaforma su rotaia da cui stavano eseguendo lavori di manutenzione con una scala motorizzata. E' accaduto poco dopo la mezzanotte nella galleria ferroviaria Pellegrino, fra le stazioni di Campo Marte e Statuto. L'urto ha sbalzato sulla massicciata i tre uomini che sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco e consegnati al personale del 118 ...

FS Italiane - Polo Mercitalia avvia trasporto in Treno di semirimorchi su dorsale adriatica : Il Gruppo FS Italiane continua l'impegno nel promuovere il rilancio del trasporto ferroviario merci nel nostro Paese. Sulla dorsale adriatica è attivo il nuovo servizio del Polo Mercitalia , Gruppo FS ...

Il Treno merci arriva all’improvviso : l’uomo si salva in una maniera incredibile [VIDEO] : L’incredibile scena è stata immortalata nella stazione ferroviaria della città di Anantapur in India Nella stazione ferroviaria di Anantapur, in India, è stata immortalata una scena a dir poco incredibile: un uomo cerca di attraversar ei binari passando sulle rotaie, ma non si accorge dell’improvviso arrivo di un grosso treno merci. A quel punto, non potendo rifugiarsi sulla banchina, l’uomo decide di sdraiarsi a terra per evitare che il ...

USA - Treno merci DERAGLIA IN GEORGIA/ Video : termina evacuazione Byromville - rientrato allarme gas propano - IlSussidiario.net : Usa, TRENO MERCI DERAGLIA in GEORGIA: una trentina di vagoni sono precipitati sull'autostrada sottostante il ponte coi binari. Area evacuata.

SG : Treno merci contro furgone a Staad - nessun ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Un Treno merci australiano è stato fatto deragliare dopo aver percorso 91 chilometri senza conducente : Un treno merci di 268 vagoni carichi di minerali ferrosi è stato fatto deragliare lunedì mattina dalle autorità ferroviarie australiane a 119 chilometri dalla città di Port Hedland, dopo aver percorso 91 chilometri senza conducente. Il treno proveniva da una miniera

Treno merci deraglia a Rapallo : trasportava cloroformio : Genova, 25 ott., askanews, - Poteva avere conseguenze più gravi il deragliamento di un Treno merci avvenuto nella notte nei pressi della stazione di Rapallo, in provincia di Genova. Il convoglio, ...

