Trattativa con la Ue | tornano le «circostanze eccezionali»

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : si cerca una soluzione alla Trattativa con Bruxelles : ... Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il collega ai Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro e il sottosegretario all'Economia Massimo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 dicembre : Buona scuola – Il generale condannato per la Trattativa Stato-mafia tiene lezione : iL generale Il messaggio di Mori ai pm: “Spero di vederli morti” L’anatema – L’ex direttore del Sisde attacca il magistrato “che parla dopo il giudizio” sulla trattativa, cioè Di Matteo E dice: “Voglio vivere a lungo per veder morire i miei nemici” di Giuseppe Lo Bianco e Sandra rizza Memento Mori di Marco Travaglio Farà piacere ai pm Di Matteo, Teresi, Tartaglia, Del Bene e all’ex pm Antonio Ingroia, apprendere dalla viva ...

Manovra - Conte : convinto esito positivo Trattativa con Ue : Roma, 4 dic., askanews, - 'Io avevo detto che per avere la fiducia dei mercati occorrerà del tempo perché la nostra Manovra va spiegata, illustrata e compresa e sono sempre stato fiducioso che nel ...

Conte : siamo per accordo Ue. Tria in commissione Bilancio per riferire della Trattativa con Bruxelles : Il ministro Tria sarà in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...

Vanessa Incontrada : 'Sanremo? Nessuna Trattativa in corso' : Questa fiction è ispirata a un caso di cronaca in cui una donna è stata uccisa dal marito, dopo che per dodici volte lei lo aveva denunciato. Cosa dovrebbe fare la società per evitare che casi come ...

Vanessa Incontrada : “Io al timone di Sanremo 2019? Nessuna Trattativa” : Vanessa Incontrada: Festival di Sanremo 2019? “Non ci sono trattative al momento, vedremo” Vanessa Incontrada è sempre più vicina a diventare la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2019. Qualche giorno fa l’indiscrezione veniva lanciata da alcuni settimanali che facevano sapere di trattative in corso tra l’attrice di Non Dirlo al mio capo e il direttore […] L'articolo Vanessa Incontrada: “Io al ...

Ruben Dias-Juventus : ora si può fare - il club bianconero accellera per la Trattativa : Ruben DIAS JUVENTUS – Sarà una Juventus sempre più portoghese quella di Massimiliano Allegri. Autore di tutto è Jorge Mendes già regista delle operazioni che hanno portato a Torino João Cancelo e Cristiano Ronaldo. leggi anche —> le parole di Buffon Il rapporto tra la dirigenza bianconera e il super-procuratore è ormai consolidato e a confermarlo c’è la presenza […] L'articolo Ruben Dias-Juventus: ora si può fare, ...

Manovra - salgono le sanzioni per il lavoro nero. Le opposizioni chiedono notizie sulla Trattativa del governo con l’Ue : Un aumento delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro “in una misura che va dal 10% al 20%“. Lo prevede uno degli emendamenti alla Manovra approvati lunedì sera. Mentre prosegue il negoziato con la Commissione europea intenzionata ad aprire una procedura di infrazione, l’iter della legge di Bilancio alla Camera procede a rilento: l’approdo in aula è slittato ancora, alle 20 di mercoledì sera. E giovedì mattina ...

Conte dice no al deficit al 2% e la Trattativa con l'Ue torna a complicarsi : ... la cifra che la Commissione era pronta ad accettare già a settembre, prima dell'approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. 'Questa è la direzione' di una possibile ...

Conte dice no al deficit al 2% e la Trattativa con l’Ue torna a complicarsi : Prosegue serrata la trattativa tra Italia e Ue sulla manovra. Ma da Bruxelles arriva l'altolà al governo: servono correzioni. L'Europa chiede un aggiustamento credibile, ovvero portare l'obiettivo di deficit per il 2019 sotto il 2% del Pil a fronte del 2,4% fissato dal governo nel quadro programmatico dei conti. Un'ipotesi, questa, su cui del resto non c'è accordo all'interno ...

Perché la debolezza di Conte può “risolvere” la Trattativa con l’Ue : Roma. Sarà forse vero, come dice Michele Dell’Orco, sottosegretario grillino ai Trasporti, mentre si gode la sua sigaretta sotto la pioggia fine che bagna il cortile di Montecitorio, che “Giuseppe Conte la mediazione la pratica per professione”, essendo avvocato prima ancora che avvocato del popolo,

Conte spinge i leader alla Trattativa : troppo avanti per tornare indietro : All'asticella indicata dal ministro dell'Economia, adesso, anche il numero uno del governo è disposto ad arrivare. A questo punto della storia, inizia un'altra partita. Scompaiono gli altri ministri, ...

Pensioni e LdB2019 - Quota 100 alla prova della Trattativa con l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 dicembre 2018 vedono crescere lo scontro interno all'esecutivo in merito alle uscite anticipate tramite la Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Il dibattito sui costi delle due misure e sulla ricerca di un equilibrio rispetto alle richieste di rimodulazione da parte di Bruxelles ha infatti creato un confronto serrato che non è ancora sfociato in una soluzione, come evidenzia anche il rinvio degli ...

Manovra - Conte. 'Passi avanti nella Trattativa con l Unione' : Al colloquio a margine dei lavori del G20 in Argentina avevano preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il commissario Pierre Moscovici . Con Juncker 'non abbiamo parlato di numeri ...