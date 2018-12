Trapianti | i babbuini vivono 6 mesi con il cuore del maiale | vicini i test dell’uomo

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Proseguono gli sviluppi in tema di ricerca relativa ai. Un team di scienziati di Germania, Svezia e Svizzera ha dimostrato che ipossono sopravvivere per più di 6dopo aver ricevuto un trapianto didi. Un tempo record, senza precedenti, spiegano gli esperti.Lo studio, che è durato a lungo e ha portato a ottenere lo storico risultato di sopravvivenza su due degli esemplari sottoposti all’intervento, è stato pubblicato su ‘Nature’.Gli autori spiegano di aver utilizzato un protocollo modificato che ha migliorato il traguardo raggiunto neieseguiti prima. Si tratta, per gli esperti, di un passo avanti verso la prospettiva di un trial sull’uomo, che si stima potrebbe diventare realtà nel giro di 3 anni, secondo quanto riportano diversi media internazionali online che danno notizia della ricerca.Lo studio è stato ...