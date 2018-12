Trame Il Segreto | Julieta può sposare il fratello di Prudencio

Trame Il Segreto : Julieta e Saul annunciano le nozze - il ritorno di Hipolito senza Gracia : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre in Spagna, svelano che Julieta e Saul riceveranno i documenti dell'annullamento delle nozze. Antolina e Elsa, nel frattempo, avranno un accesso scontro, mentre Hipolito tornerà a Puente Viejo senza Gracia e neonata. Il Segreto anticipazioni: Hipolito torna a Puente Viejo da solo Il figlio di Eustaquio e Saul avranno un durissimo scontro, che ...

Il Segreto - Trame 10-14 dicembre : Prudencio finge di aiutare Saul per tendergli un agguato : Le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani alle prese con nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali. La maggior parte dell'attenzione viene riservata intorno al personaggio di Prudencio che può essere fondamentale per salvare il destino del fratello Saul, autoaccusatosi dell'omicidio di Don Ignacio per salvare dal carcere ...

Trame - Il Segreto : Raimundo scompare nel nulla dopo aver pedinato Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di italiani su Canale 5. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Raimundo Ulloa interpretato dall'attore Ramon Ibarra. Il nonno di Matias, infatti, scomparirà nel nulla dopo aver indagato sulla sparizione di Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni: è scontro tra Raimundo e ...

Trame - Il Segreto : Carmelo salva Adela prima che venga uccisa da Basilio : Gli spoiler dei nuovi appuntamenti de Il Segreto, in onda nel 2019 su Canale 5, svelano che Basilio organizzerà un nuovo piano per uccidere Adela. Lo stalker, infatti, tenterà di finire la moglie di Carmelo dopo averla già ridotta in fin di vita in seguito ad un colpo di pistola alla testa. Il Segreto, anticipazioni: Basilio spara ad Adela Adela diventerà la protagonista delle vicende de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5. La ...

Il Segreto - Trame al 14 dicembre : Alfonso ed Emilia fuggono a Parigi : Nella prossima settimana nuovi colpi di scena, all'interno della longeva soap opera spagnola 'Il Segreto', diventano una tematica centrale che riserva attenzione alla vicenda di Alfonso ed Emilia. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre svelano che Julieta vive una situazione disperata in quanto è uscita dal carcere dopo le rivelazioni di Saul dichiaratosi il reale colpevole dell'omicidio di Don Ignacio. Per ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 10 al 14 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018: Don Anselmo consiglia ad Isaac e Antolina di fingersi cognati per non destare sospetti in paese sulla loro strana convivenza. Saul si è preso l’intera colpa dell’omicidio di don Ignacio ma Julieta continua a sperare che per il suo amato possa esserci ancora una via d’uscita, anche se l’avvocato Reneses non le dà tante speranze in merito ...

Trame Il Segreto : Fernando rivela a Julieta che è stato Prudencio ad uccidere Saul : Le anticipazioni delle prossime puntate italiane de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2019 su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, svelerà a Julieta Uriarte la verità sulla morte di Saul dopo essere stato minacciato con una pistola. Il Segreto, Trame: le scoperte di Julieta Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda a dicembre sulle reti Mediaset, ...

Trame Il Segreto : scandalo a Puente Viejo - Don Berengario potrebbe essere sposato : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la telenovela spagnola scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno nel 2019 si soffermano su Don Berengario, interpretato dall'attore Miguel Uribe. Il prete, infatti, diventerà il protagonista di una strampalata trama quando a Puente Viejo arriverà Magdalena, la presunta moglie. Il Segreto, ...

Trame - Il Segreto : Elsa riappare davanti ad Isaac durante il suo simbolico funerale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Elsa Laguna interpretata dall'attrice Alejandra Meco. La ragazza, infatti, resusciterà dalle acque del fiume dopo essere stata data per morta durante le sue nozze con Isaac. Il Segreto, anticipazioni: Isaac si concede ad Antolina Nelle puntate de Il Segreto, ...

Il segreto - una sanguinosa vendetta e una fuga misteriosa : anticipazioni Trame dal 3 al 7 dicembre : Tribolazioni in quel di Puente Viejo: tutti vogliono fuggire dalla (finta) placida cittadina iberica che è lo sfondo su cui si dipanano tutte le intricate trame della soap opera spagnola Il segreto. Emilia e Alfonso riescono finalmente a dare adito al loro piano di sanguinosa vendetta contro il generale Pérez e quindi hanno bisogno un piano di fuga ma alla fine è Fernando a intervenire e a nasconderli momentaneamente nella sua villa. Dal canto ...

Trame Il Segreto : Julieta si concede a Fernando e trova un indizio per incolpare Prudencio : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni dello sceneggiato iberico “Il Segreto” sempre ricco di colpi di scena. Nelle puntate che sono state trasmesse su “Antena 3” lo scorso agosto 2018 e che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 soltanto in seguito, Julieta Uriarte sempre più intenzionata a scoprire cos'è successo veramente al suo amato Saul Ortega si concederà a Fernando Mesia. L’intento dell'eroina di Puente Viejo ...

Trame - Il Segreto : Raimundo scopre che Francisca è in pericolo - Fernando è diventato buono : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra che intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda nel 2019, svelano che Raimundo Ulloa sarà sempre più ansia per le sorti di Donna Francisca, scomparsa da molto tempo da Puente Viejo. Il vecchio locandiere, infatti, crederà che Fernando sappia dove si trovi la matrona, tanto da spiarne ogni ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 3 al 7 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Fe, Emilia ed Alfonso hanno ideato un piano per liberarsi una volta per tutte del generale. Emilia e Alfonso salutano Matias e Marcela, tenendoli all’oscuro dei loro piani. Ma qualcosa va storto: il generale non si presenta all’appuntamento ma si fa trovare davanti alla porta di casa di Emilia e Alfonso. Saul ha dei sospetti e si confida con Severo e ...

Trame Il Segreto : Maria accusa Fernando di aver fatto rapire Alfonso e Emilia : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda a fine novembre in Spagna, svelano che Dolores scoprirà di essere diventata nonna. Maria, intanto, accuserà Fernando di aver fatto scomparire Alfonso e Emilia, mentre Eustaquio Molero arriverà a Puente Viejo. Il Segreto, anticipazioni: Maria vuole sedurre ...