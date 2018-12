The Outer Worlds | disponibili 15 minuti di video gameplay del nuovo titolo Obsidian

The Game Awards 2018 : The Outer Worlds è il nuovo RPG di Obsidian : Come segnala VG247.com, The Outer Worlds è il nuovo RPG di Obsidian annunciato ai Game Awards 2018. Le prime immagini di The Outer Worlds, visibili nel trailer di annuncio più in basso, potrebbero rendere felici i fan di Fallout: New Vegas. Dato che questo gioco era in fase di sviluppo prima che si verificasse l'acquisizione di Microsoft, sarà disponibile, oltre che su Xbox One e PC, anche su PS4.Ecco il trailer:Read more…