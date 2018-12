The Game Awards 2018 | Magic The Gathering diventa eSport grazie al torneo Magic Pro League

The Game Awards 2018 : BioWare presenta un nuovo Dragon Age con un brevissimo teaser : Nel corso delle ultime settimane BioWare stessa aveva lasciato intendere che durante la lunga notte dei The Game Awards 2018 avremmo saputo di più sul prossimo capitolo della serie Dragon Age, attualmente in sviluppo parallelo insieme ad Anthem negli uffici dello studio canadese.Dragon Age ha puntualmente fatto la propria apparizione nel corso dell'evento con un brevissimo teaser, che però ha avuto lo spiacevole risultato di sollevare molte più ...

The Game Awards 2018 : Rage 2 riceve un nuovo trailer che svela la data d'uscita : Sapevamo che il gioco sarebbe stato tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 grazie a qualche tweet di Bethesda, ma la partecipazione di Rage 2 all'evento ha riservato in ogni caso qualche sorpresa dal momento che ora il titolo ha una data d'uscita, fissata per il 14 maggio 2019.La data di lancio è stata resa nota al termine di un esplosivo trailer di Gameplay mostrato agli spettatori degli Awards, un video specificatamente dedicato alle ...

The Game Awards 2018 : annunciato Crash Team Racing Nitro-Fueled : Le voci di corridoio dei giorni scorsi lasciavano poco spazio ai dubbi, ma riceverne la conferma ufficiale è sicuramente piacevole: Activision porterà sul mercato una remastered dell'originale Crash Team Racing che ha già una data d'uscita, fissata per il 21 giugno 2019 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Crash Team Racing Nitro-Fueled, sviluppato da Beenox, includerà tutti i tracciati e gli altri contenuti del capitolo originale ma anche qualche ...

The Game Awards 2018 : alle 2 seguite con noi l'imperdibile evento tra premiazioni e grandi annunci : L'edizione 2018 dei The Game Awards si preannuncia come la più importante di sempre, per un evento che ha saputo crescere a dismisura col passare degli anni. Sono tantissimi gli studi di sviluppo e i publisher che saranno protagonisti della lunga nottata di premiazioni con nuovi annunci e inaspettate sorprese, e non stupisce quindi che siano davvero tanti i giocatori che non vedono l'ora di scoprire cos'ha in serbo per noi Geoff Keighley questa ...

Hideo Kojima e Death Stranding salteranno i The Game Awards 2018? : Quando ci si trova alle prese con il buon Hideo Kojima bisogna sempre valutare attentamente le dichiarazioni, i tweet e le parole utilizzate o non utilizzate. Che si ami o meno il lavoro del papà di Metal Gear non si può negare la sua notevolissima abilità comunicativa e la capacità di alimentare un hype davvero considerevole.La sua presenza ai The Game Awards 2018 che si terranno alle 2:30 (ore italiane) della giornata di domani, 7 dicembre, ...

Metroid Prime 4 potrebbe essere tra i protagonisti dei The Game Awards : I The Game Awards sono ormai alle porte e sappiamo che saranno un evento abbastanza ricco questa volta. Tuttavia, una società è rimasta piuttosto silenziosa riguardo a ciò che porterà allo show quest'anno. Quella compagnia è Nintendo. Ora, come segnala Gamingbolt, secondo alcuni addetti ai lavori, che hanno fatto trapelare notizie accurate relative a Nintendo in passato, tra cui Jon Cartwright di GameXplain e Direct-Feed Games, potrebbero ...

Demetrios The Big Cynical Adventure : Recensione - Trailer e Gameplay : Quando parliamo di avventure grafiche è inevitabile pensare a titoloni come Broken Sword o Monkey Island (giusto per citarne qualcuno). Il gioco di cui vogliamo parlarvi oggi nasce dalla mente del team COWCAT, si tratta di Demetrios The Big Cynical Adventure il quale abbiamo avuto modo di provare per voi su Xbox One X. Demetrios The Big Cynical Adventure Recensione In Demetrios The Big Cynical Adventure vestiamo i panni di ...

Il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Ormai ci siamo, i The Game Awards 2018 sono questione di ore e i tanti giocatori sono in attesa delle novità che saranno svelate all'evento. Geoff Keighley ha già dichiarato che, durante lo show, saranno annunciati più di 10 nuovi giochi, oltre a interessanti aggiornamenti per titoli già disponibili.Tra gli ospiti illustri, come annuncia l'account Twitter ufficiale Geoff Keighley, ci sarà il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide ...

The Game Awards 2018 : Phil Spencer sarà tra i presentatori dell'evento : Manca sempre meno alla notte dei The Game Awards 2018, la manifestazione che premierà i migliori videogiochi dell'anno a partire dalle 2:30 del mattino di venerdì 7 dicembre.Attraverso il proprio profilo Twitter, Geoff Keighley ha annunciato che il capo della divisione Xbox Phil Spencer parteciperà alla cerimonia in veste di presentatore. Spencer si occuperà quindi di consegnare uno dei premi al suo vincitore e se la sua sola partecipazione non ...

The Last of Us Part II non sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Naughty Dog ha annunciato attraverso Twitter che The Last of Us Part II non sarà presente ai The Game Awards di Geoff Keighley questo giovedì. L'annuncio arriva il giorno dopo che lo studio ha celebrato l'anniversario del reveal iniziale del gioco due anni fa.Come segnala Dualshockers, Naughty Dog ha confermato di essere al lavoro su The Last of Us Part II e condivideranno maggiori dettagli al momento giusto. Lo sviluppo dell'attesissimo sequel, ...

Thronebreaker : The Witcher Tales e GWENT : The Witcher Card Game sono ora disponibili per PS4 e Xbox One : CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio delle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Thronebreaker: The Witcher Tales e GWENT: The Witcher Card Game.Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione basata sulla narrativa con puzzle unici e battaglie a carte. Il gioco può essere acquistato su Microsoft Store e PlayStation Store, e ...

Quali sono i migliori videogiochi del 2018? I game of The year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : l'action-adventure del creatore di Assassin's Creed si mostrerà ai The Game Awards : Panache Digital Games mostrerà finalmente delle sequenze di Gameplay per Ancestors: The Humankind Odyssey ai The Game Awards 2018, seguito da un successivo sguardo esteso dopo lo show su GameSpot, come riporta Gematsu.Il gioco può essere definito come un "third-person action adventure survival Game", ma già in passato Patrice Desilets, creatore di Assassin's Creed (creative director del primo e secondo capitolo della serie), ha dichiarato che il ...

Rage 2 sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 con un nuovo trailer : L'appuntamento dei The Game Awards ha assunto col tempo un'importanza sempre maggiore, diventando un palcoscenico che accoglie ogni anno importanti anteprime mondiali dei videogiochi in sviluppo più attesi.Non sorprende quindi che siano tantissimi gli studi a voler partecipare alla serata, e apprendiamo oggi che Rage 2 sarà tra i protagonisti dell'evento con un nuovo trailer che potrebbe addirittura rendere ufficiale la data d'uscita del gioco. ...