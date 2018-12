The Game Awards 2018 | Kojima Productions chiede scusa per la sua assenza

Stick Fight The Game è disponibile in anteprima con esilaranti combattimenti tra stickman : Stick Fight The Game è un gioco di azione basato sulla fisica caratterizzato da combattimenti in locale e online tra i personaggi tipici della serie Stickman. Il gioco propone dei combattimenti esilaranti fino a quattro giocatori in 100 mappe divertenti utilizzando dozzine di armi bizzarre che vanno da pistole laser e lanciarazzi a fucili che sparano serpenti e permette di personalizzare il proprio Stickman grazie al nuovissimo avatar ...

Tutti i premi The Game Awards 2018 - ha vinto davvero chi meritava di più? : La notte appena trascorsa è stata a dir poco fondamentale per gli appassionati di videogiochi, con The Game Awards 2018 che ha fatto il punto della situazione per quanto concerne il controllo qualità dell'annata che si appresta a concludersi. Una stagione videoludica a dir poco ricca, che ha visto palesarsi sul mercato un grandissimo quantitativo di prodotti di qualità a dir poco eccelsa, con l'assegnazione dei premi che non era quindi per nulla ...

The Game Awards 2018 : due nuove aggiunte a Xbox Game Pass danno il via all'evento Winter of Arcade di Microsoft : Quando è stata annunciata l'ultima serie di nuove aggiunte a Xbox Game Pass, Microsoft ci ha comunicato che avrebbe introdotto altri giochi per tutto il mese di dicembre. E ora, sotto i riflettori dei The Game Awards, due nuovi titoli arrivano nel "Netflix di Xbox".Come segnala Twinfinite, il primo è Ashen, disponibile dal 7 dicembre e "Below", che farà il suo debutto in Game Pass "la prossima settimana", secondo Phil Spener di ...

The Game Awards 2018 : annunciato il survival shooter Scavengers : Durante i The Games Awards 2018, Midwinter Entertainment ha annunciato con un trailer il suo shooter\survival Scavengers.Come riporta GameRevolution, il filmato mostra un gruppo di persone armate lanciarsi da una stazione spaziale per atterrare su un pianeta ricoperto dal ghiaccio. Il sito ufficiale del gioco riporta di come sarà essenziale sopravvivere al clima inospitale del pianeta collaborando con altri giocatori (tramite un sistema basato ...

The Game Awards 2018 : annunciata la "vibrante avventura sandbox" Among Trees : Come segnala Dualshockers, ai The Game Awards 2018, FJRD ha presentato con un trailer il suo nuovo gioco, Among Trees.Among Trees è descritto come una "vibrante avventura sandbox" con tantissime creature nascoste in una foresta. Il gioco è in parte un titolo di sopravvivenza, per la maggior parte del tempo, però, sembra proprio un gioco che punterà sull'esplorazione degli splendidi ambienti realizzati dagli sviluppatoriIl sito ufficiale del ...

The Game Awards 2018 : le figure chiave di Microsoft - Nintendo - e Sony insieme sul palco : I The Game Awards 2018 sono stati un evento di unità dell'intera industria videoludica, a tel proposito durante l'evento rappresentanti di Sony, Microsoft e Nintendo sono saliti insieme sul palco per dare la buona fortuna ai nominati e congratularsi coi vincitori.Come riporta Gamespot, Phil Spencer (Microsoft), Reggie Fils-Aime (Nintendo) e Shawn Layden (Sony) hanno messo da parte la competizione e hanno tenuto un discorso sull'importanza di ...

The Game Awards 2018 : cos'è successo? - articolo : Quella di Geoff Keighley è una figura controversa. È un esperto o un uomo immagine? Un produttore o un autore? Poco importa, perché il canadese ex volto di Spike e GameTrailers si è dimostrato capace di costruire, partendo dalle ceneri dei televisivi Spike Video Game Awards, una cerimonia che ormai si può annoverare tra i più importanti appuntamenti per il mercato del medium videoludico. Dal 2014, i The Game Awards si sono resi protagonisti di ...

The Game Awards 2018 : Terry Crews torna in un nuovo folle trailer di Crackdown 3 : Quella di ammirare l'attore Terry Crews all'interno di un nuovo trailer di Crackdown 3 sembra ormai una vera e propria prassi per l'esclusiva Microsoft. Certo, ci piacerebbe vedere almeno qualche secondo del gioco vero e proprio ma il carisma e la simpatia di Crews sono indubbie.In occasione dei The Game Awards 2018, il colosso di Redmond ha deciso di condividere un nuovo folle trailer che potete vedere qui di seguito:Crackdown 3 sarà ...

The Game Awards 2018 : arrivano tantissimi dettagli su Far Cry New Dawn : Far Cry New Dawn è stato ufficialmente annunciato. Si tratta di una "versione post-apocalittica" della serie e un sequel diretto di Far Cry 5, in cui interpreterete un nuovo personaggio. Sviluppato da Ubisoft Montreal, questo sequel standalone è ambientato 17 anni dopo gli eventi dell'ultimo titolo. Dopo dieci anni di inverno nucleare, tempeste e condizioni meteorologiche aggressive, una nuova Terra è emersa, con nuovi paesaggi, fiori rosa e un ...

The Game Awards 2018 : Hades è il nuovo gioco dei creatori di Bastion e Pyre ed è già disponibile sull'Epic Games Store : Tra i tanti annunci del The Game Awards 2018 non potevamo di certo ignorare quello che ci ha svelato la nuovissima fatica dei ragazzi di Supergiant Games, team conosciuto e apprezzato per gli ottimi Bastion, Transistor e Pyre. Signore e signori, ecco Hades.Il titolo in questione si presenta come un dungeon crawler con un'impostazione da hack 'n' slash e può contare su uno stile artistico, come da tradizione per lo studio, molto curato e ...

The Game Awards 2018 : Journey arriverà su PC : Journey si rivelò un successo quando fu pubblicato in esclusiva PS3 nel 2012, tuttavia pare che il titolo sia in arrivo anche su PC.Come riporta PC Games, confermarlo è Epic Games tramite una pagina sul suo store che recita "uno dei giochi che verrà pubblicato sul nostro store è Journey, che è in arrivo." In Journey il giocatore veste i panni di una misteriosa figura incappucciata, dopo un breve prologo al giocatore sarà chiara la meta da ...

The Game Awards 2018 : gli sviluppatori di Abzu annunciano The Pathless : Giant Squid, lo studio dietro Abzu, ha annunciato ai The Game Awards 2018 il nuovo The Pathless con tanto di reveal trailer, annuncia Rockpapershotgun.Ecco una descrizione del titolo:"Diventa il Cacciatore, un maestro del tiro con l'arco che si reca in un'isola mistica per dissipare un'oscura maledizione che attanaglia il mondo. Crea una connessione con il tuo compagno aquila mentre caccia gli spiriti corrotti, ma fai attenzione a non diventare ...

The Game Awards 2018 : i creatori di Ark : Survival Evolved annunciano Atlas - un MMO survival piratesco : Nemmeno a dicembre smetteremo di fare i pirati. Come riporta Rockpapershogun infatti i creatori di Ark: survival Evolved hanno presentato, in occasione dei The Game Awards 2018, Atlas.Questo particolare titolo era trapelato qualche mese fa, e ora ne abbiamo la conferma: si tratta di un gioco sui pirati, di un MMO survival open-world nella fattispecie.Atlas sarà lanciato la prossima settimana, giovedì 13 dicembre, e ci permetterà di fabbricare ...

The Game Awards 2018 : i creatori di Ark : Survival Evolved annunciano Atlas - un MMO survival sui pirati : Nemmeno a dicembre smetteremo di fare i pirati. Come riporta Rockpapershogun infatti i creatori di Ark: survival Evolved hanno presentato, in occasione dei The Game Awards 2018, Atlas.Questo particolare titolo era trapelato qualche mese fa, e ora ne abbiamo la conferma: si tratta di un gioco sui pirati, di un MMO survival open-world nella fattispecie.Atlas sarà lanciato la prossima settimana, giovedì 13 dicembre, e ci permetterà di fabbricare ...