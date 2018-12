The Game Awards 2018 | i creatori di Ark | Survival Evolved annunciano Atlas | un MMO

The Game Awards 2018 : lo studio di No Man's Sky annuncia The Last Campfire : Come riporta Rockpapershotgun, Hello Games, lo studio inglese dietro No Man's Sky, ha annunciato The Last Campfire. Mentre stanno ancora lavorando a No Man's Sky, questo è un gioco che classificano come "Hello Games Short", un piccolo progetto collaterale realizzato da due membri del loro team. Si tratta del titolo di Steven Burgess e Chris Symonds, che sono stati rispettivamente lead designer e lead artist di LostWinds a Frontier Developments ...

The Game Awards 2018 : annunciata una nuova mappa a tema invernale per PUBG : E' in arrivo una nuova mappa sui server di prova di PUBG, si tratta della nuova mappa invernale Vikendi.Come riporta VG247, si tratta di una piccola mappa 6x6 a tema invernale il cui punto di forza è senza dubbio il caos generato da combattimenti serrati e frenetici. Vikendi sarà disponibile da questa sera sui server di prova del titolo, ricordiamo inoltre che PUBG è disponibile da oggi anche su PS4, con un'esclusiva skin dedicata al ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

The Game Awards 2018 : Rapide Rischiose saranno rimpiazzate con un'area realizzata dai giocatori con la modalità Creativa di Fortnite : Fortnite si prepara ad implementare la modalità Creative nella sua mappa battle royale, riporta VG247.Epic Games ha infatti svelato che Rapide Rischiose verranno distrutte e dovranno essere sostituite a rotazione con una selezione di punti di interesse creati proprio dai giocatori con Fortnite Creative.Epic infatti selezionerà i contenuti di Fortnite Creative e li inserirà nell'area designata sulla mappa, come possiamo vedere nel filmato ...

The Game Awards 2018 : God of War sbaraglia l'agguerritissima concorrenza e vince il premio di miglior gioco dell'anno : I The Game Awards 2018 sono ormai diventati un evento di estrema importanza che attira l'attenzione tipica delle conferenze più importanti del settore e che spesso viene seguita quasi solo per gli annunci e per i nuovi trailer che vengono pubblicati durante la serata. Non bisogna però dimenticare che i The Game Awards sono innanzitutto delle premiazioni.In questo senso in molti non vedevano l'ora di scoprire quali sarebbero stati i giochi ...

The Game Awards 2018 : lo studio mobile Simogo presenta Sayonara Wild Hearts : Dopo la pubblicazione di Device 6 e The Sailor's Dream si erano perse le tracce del famoso team mobile svedese Simogo, tuttavia durante i The Game Awards lo studio ha annunciato il suo prossimo progetto, Sayonara Wild Hearts. Come riporta The Verge, il titolo sembra discostarsi molto dai precedenti lavori del team, viene infatti descritto come un "euforico sogno sull'essere fantastico, guidare motociclette, andare in skate, dance battle, laser, ...

The Game Awards 2018 : Journey to the Savage Planet è il nuovo gioco sci-fi del director di Far Cry 4 : Journey to the Savage Planet è il titolo d'esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo - con sede a Montreal - fondato dai veterani dell'industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Questo nuovo titolo - in partnership con 505 Games - è stato svelato ai The Game Awards, con un nuovo trailer.In uscita nel 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Journey to the Savage Planet è un gioco di avventura in prima ...

Journey to The Savage Planet annunciato ai Game Awards 2018 : Journey to the Savage Planet è il titolo d'esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo – con sede a Montreal – fondato dai veterani dell'industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Questo nuovo titolo in partnership con 505 Games è stato svelato ai The Game Awards.

The Game Awards 2018 : The Stanley Parable : Ultra Deluxe sbarca su console con una serie di novità : The Stanley Parable è un titolo unico nel suo genere, ricco di umorismo che rompe "la quarta parete" e gag veloci.Il titolo, apprezzato su PC da anni, come riporta VG247 è stato adesso annunciato anche per console proprio in occasione dei The Game Aqards 2018. Come possiamo vedere, è stato anche presentato un nuovo trailer, che possiamo vedere riportato qui di seguito:L'edizione per console porta inoltre con sé qualche sorpresa in più: saranno ...

The Game Awards 2018 : annunciato Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order in esclusiva per Switch : Nel corso dei The Game Awards 2018 Team Ninja ha annunciato il suo Marvel Ultimate Alliance 3 in esclusiva per Nintendo Switch.In precedenza era atteso l'annuncio di un nuovo Marvel vs. Capcom, ma alla fine è stato svelato un altro gioco altrettanto interessante per l'ibrida.Qui sotto il trailer, riportato da VG247.com:Read more…

The Game Awards 2018 : il nuovo trailer di Ancestors : The Humankind Odyssey mostra l'evoluzione di una scimmia : Ancestors: The Humankind Odyssey è stato in lavorazione per alcuni anni e finalmente, durante i The Game Awards 2018 abbiamo potuto dare uno sguardo a questo singolare survival\RPG che ripercorre la storia dell'evoluzione umana fin dall'antichità. Come riporta VG247, il video Gameplay mostrato durante l'evento mostra una scimmia che si arrampica sugli alberi, cadere a terra e venire catturata da un gigantesco serpente, il video poi prosegue con ...

The Game Awards 2018 : la terza stagione di Stranger Things avrà un videogioco ufficiale : L'attesissima terza stagione di Stranger Things, la serie TV prodotta da Netflix e ambientata negli anni 80 dello sci-fi televisivo, avrà un videogioco dedicato.il nuovo gioco di Stranger Things seguirà la storia della prossima stagione, e possiamo anche vederne il trailer, il quale è stato lanciato proprio in occasione dei The Game Awards 2018.Stranger Things 3: The Game sarà un gioco d'azione in visuale top-down in 16 bit e permetterà ai ...

The Game Awards 2018 : The Outer Worlds è il nuovo RPG di Obsidian : Come segnala VG247.com, The Outer Worlds è il nuovo RPG di Obsidian annunciato ai Game Awards 2018. Le prime immagini di The Outer Worlds, visibili nel trailer di annuncio più in basso, potrebbero rendere felici i fan di Fallout: New Vegas. Dato che questo gioco era in fase di sviluppo prima che si verificasse l'acquisizione di Microsoft, sarà disponibile, oltre che su Xbox One e PC, anche su PS4.Ecco il trailer:Read more…