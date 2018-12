The Game Awards 2018 | annunciata la vibrante avventura sandbox Among Trees

The Game Awards 2018 : le figure chiave di Microsoft - Nintendo - e Sony insieme sul palco : I The Game Awards 2018 sono stati un evento di unità dell'intera industria videoludica, a tel proposito durante l'evento rappresentanti di Sony, Microsoft e Nintendo sono saliti insieme sul palco per dare la buona fortuna ai nominati e congratularsi coi vincitori.Come riporta Gamespot, Phil Spencer (Microsoft), Reggie Fils-Aime (Nintendo) e Shawn Layden (Sony) hanno messo da parte la competizione e hanno tenuto un discorso sull'importanza di ...

The Game Awards 2018 : cos'è successo? - articolo : Quella di Geoff Keighley è una figura controversa. È un esperto o un uomo immagine? Un produttore o un autore? Poco importa, perché il canadese ex volto di Spike e GameTrailers si è dimostrato capace di costruire, partendo dalle ceneri dei televisivi Spike Video Game Awards, una cerimonia che ormai si può annoverare tra i più importanti appuntamenti per il mercato del medium videoludico. Dal 2014, i The Game Awards si sono resi protagonisti di ...

The Game Awards 2018 : Terry Crews torna in un nuovo folle trailer di Crackdown 3 : Quella di ammirare l'attore Terry Crews all'interno di un nuovo trailer di Crackdown 3 sembra ormai una vera e propria prassi per l'esclusiva Microsoft. Certo, ci piacerebbe vedere almeno qualche secondo del gioco vero e proprio ma il carisma e la simpatia di Crews sono indubbie.In occasione dei The Game Awards 2018, il colosso di Redmond ha deciso di condividere un nuovo folle trailer che potete vedere qui di seguito:Crackdown 3 sarà ...

The Game Awards 2018 : arrivano tantissimi dettagli su Far Cry New Dawn : Far Cry New Dawn è stato ufficialmente annunciato. Si tratta di una "versione post-apocalittica" della serie e un sequel diretto di Far Cry 5, in cui interpreterete un nuovo personaggio. Sviluppato da Ubisoft Montreal, questo sequel standalone è ambientato 17 anni dopo gli eventi dell'ultimo titolo. Dopo dieci anni di inverno nucleare, tempeste e condizioni meteorologiche aggressive, una nuova Terra è emersa, con nuovi paesaggi, fiori rosa e un ...

The Game Awards 2018 : Hades è il nuovo gioco dei creatori di Bastion e Pyre ed è già disponibile sull'Epic Games Store : Tra i tanti annunci del The Game Awards 2018 non potevamo di certo ignorare quello che ci ha svelato la nuovissima fatica dei ragazzi di Supergiant Games, team conosciuto e apprezzato per gli ottimi Bastion, Transistor e Pyre. Signore e signori, ecco Hades.Il titolo in questione si presenta come un dungeon crawler con un'impostazione da hack 'n' slash e può contare su uno stile artistico, come da tradizione per lo studio, molto curato e ...

The Game Awards 2018 : Journey arriverà su PC : Journey si rivelò un successo quando fu pubblicato in esclusiva PS3 nel 2012, tuttavia pare che il titolo sia in arrivo anche su PC.Come riporta PC Games, confermarlo è Epic Games tramite una pagina sul suo store che recita "uno dei giochi che verrà pubblicato sul nostro store è Journey, che è in arrivo." In Journey il giocatore veste i panni di una misteriosa figura incappucciata, dopo un breve prologo al giocatore sarà chiara la meta da ...

The Game Awards 2018 : gli sviluppatori di Abzu annunciano The Pathless : Giant Squid, lo studio dietro Abzu, ha annunciato ai The Game Awards 2018 il nuovo The Pathless con tanto di reveal trailer, annuncia Rockpapershotgun.Ecco una descrizione del titolo:"Diventa il Cacciatore, un maestro del tiro con l'arco che si reca in un'isola mistica per dissipare un'oscura maledizione che attanaglia il mondo. Crea una connessione con il tuo compagno aquila mentre caccia gli spiriti corrotti, ma fai attenzione a non diventare ...

The Game Awards 2018 : i creatori di Ark : Survival Evolved annunciano Atlas - un MMO survival piratesco : Nemmeno a dicembre smetteremo di fare i pirati. Come riporta Rockpapershogun infatti i creatori di Ark: survival Evolved hanno presentato, in occasione dei The Game Awards 2018, Atlas.Questo particolare titolo era trapelato qualche mese fa, e ora ne abbiamo la conferma: si tratta di un gioco sui pirati, di un MMO survival open-world nella fattispecie.Atlas sarà lanciato la prossima settimana, giovedì 13 dicembre, e ci permetterà di fabbricare ...

The Game Awards 2018 : lo studio di No Man's Sky annuncia The Last Campfire : Come riporta Rockpapershotgun, Hello Games, lo studio inglese dietro No Man's Sky, ha annunciato The Last Campfire. Mentre stanno ancora lavorando a No Man's Sky, questo è un gioco che classificano come "Hello Games Short", un piccolo progetto collaterale realizzato da due membri del loro team. Si tratta del titolo di Steven Burgess e Chris Symonds, che sono stati rispettivamente lead designer e lead artist di LostWinds a Frontier Developments ...

The Game Awards 2018 : annunciata una nuova mappa a tema invernale per PUBG : E' in arrivo una nuova mappa sui server di prova di PUBG, si tratta della nuova mappa invernale Vikendi.Come riporta VG247, si tratta di una piccola mappa 6x6 a tema invernale il cui punto di forza è senza dubbio il caos generato da combattimenti serrati e frenetici. Vikendi sarà disponibile da questa sera sui server di prova del titolo, ricordiamo inoltre che PUBG è disponibile da oggi anche su PS4, con un'esclusiva skin dedicata al ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

The Game Awards 2018 : Rapide Rischiose saranno rimpiazzate con un'area realizzata dai giocatori con la modalità Creativa di Fortnite : Fortnite si prepara ad implementare la modalità Creative nella sua mappa battle royale, riporta VG247.Epic Games ha infatti svelato che Rapide Rischiose verranno distrutte e dovranno essere sostituite a rotazione con una selezione di punti di interesse creati proprio dai giocatori con Fortnite Creative.Epic infatti selezionerà i contenuti di Fortnite Creative e li inserirà nell'area designata sulla mappa, come possiamo vedere nel filmato ...

The Game Awards 2018 : God of War sbaraglia l'agguerritissima concorrenza e vince il premio di miglior gioco dell'anno : I The Game Awards 2018 sono ormai diventati un evento di estrema importanza che attira l'attenzione tipica delle conferenze più importanti del settore e che spesso viene seguita quasi solo per gli annunci e per i nuovi trailer che vengono pubblicati durante la serata. Non bisogna però dimenticare che i The Game Awards sono innanzitutto delle premiazioni.In questo senso in molti non vedevano l'ora di scoprire quali sarebbero stati i giochi ...