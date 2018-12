Terremoti e “rumors” | cosa sono | come nascono | perché ci crediamo | come si diffondono

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Nel seguente articolo, pubblicato sul blog INGV, gli esperti si soffermano sull’argomento dei rumors, delle voci, delle false notizie, delle dicerie con l’intento di comprendere i meccanismi di funzionamento e l’influenza che queste hanno sulle persone, su di noi: eccocisi, infine introdurremo alcune strategie per combattere i rumors sul terremoto.i rumors Il terminenon ha un sostanziale corrispondente nella lingua italiana, a meno che non si faccia ricorso a una serie di sinonimi, tanto suggestivi quanto imperfetti: dicerie, leggende metropolitane, chiacchiere, indiscrezioni. Nessuna di queste espressioni, infatti, restituisce a tutto tondo il significato all’originale rumour, che deriva dal latino rumor (pl. rumores), cioè voce (voci) ormai internazionalizzata in rumour (col plurale ...