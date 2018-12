Teramo | schianto in strada | marito e moglie sbalzati fuori dall’abitacolo | morti sul colpo

fanpage

: Teramo, Lotto Zero riaperto dopo lo schianto mortale: alla base forse un malore VIDEO - Cityrumors | Blog di Notizi… - GiulemanidaiGiu : Teramo, Lotto Zero riaperto dopo lo schianto mortale: alla base forse un malore VIDEO - Cityrumors | Blog di Notizi… - VeraTVGroup : Teramo - Tragico schianto sul Lotto Zero, morti moglie e marito di Isola del Gran Sasso - VeraTVGroup : Teramo - Tragico schianto sul Lotto Zero, morti moglie e marito di Isola del Gran Sasso #coppia #Giulianova… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Le vittime sono Spartaco Ambrosii, 74 anni, e Nannina Di Giulio, 72 anni, entrambi originari di Isola del Gran Sasso ma residenti a. La loro vettura, per cause da accertare, ha invaso l'altra corsia scontrandosi con un'altra auto che viaggava nel senso opposto: un impatto mortale che no gli ha lasciato scapo.