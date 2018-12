vicenzareport

: Teatro, sette compagnie per una 'Maschera d'oro' - vicenzareport : Teatro, sette compagnie per una 'Maschera d'oro' - SimonaeLuciano : RT @artalks_net: Sette quadri e altrettante cantiche per raccontare l’Italia di Dante, troppo simile alla nostra. Al Teatro delle Albe va… - artalks_net : Sette quadri e altrettante cantiche per raccontare l’Italia di Dante, troppo simile alla nostra. Al Teatro delle A… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) I biglietti per i singoli spettacoli sono in vendita a 10 euro gli interi e 8,50 i ridotti. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.fitaveneto.org .