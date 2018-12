Taxi a guida autonoma | debutta negli Stati Uniti il servizio di Waymo

Waymo One - Google dà il via il primo servizio di Taxi a guida autonoma in Arizona : Un business che potenzialmente vale miliardi di dollari: a dire il vero, qualche anno fa Google , un po' come Apple , aveva intenzione di cimentarsi col proprio marchio nel mondo delle quattro ruote, ...

“Andiamo in hotel!”. Moglie e amante chiamano il ‘Taxi’ : alla guida? Il marito! : Un intrigo amoroso risoltosi… grazie a Uber. Una storia assurda, un copione da film, per un pover’uomo che ha scoperto il tradimento della Moglie in modo del tutto paradossale sul posto di lavoro. È successo tutto in Colombia nelle scorse ore: una donna del posto voleva trascorrere il resto del pomeriggio con il suo amante in una camera privata così ha richiesto un Uber – il servizio di taxi ‘privato’ – per ...