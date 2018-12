Tav | Grillo all' attacco | ' Non è progresso | ma solo soldi ai costruttori'

Tav - Grillo : 'Non è progresso - soldi solo a chi la costruirà' : Beppe Grillo in un post si scaglia furiosamente contro la Tav: 'Ci guadagnerà soltanto chi la costruirà. La parola progresso implica una nozione sociale di miglioramento della qualità della vita. ...

Visita baita no-Tav - prescrizione Grillo : 14.10 La Corte d'appello di Torino ha dichiarato la prescrizione di un reato attribuito a Beppe Grillo in occasione di una sua Visita in Valle di Susa, nel dicembre 2010, agli attivisti No Tav. Si trattava della violazione dei sigilli apposti dalle autorità a una baitapresidio. In primo grado,nel 2014,Grillo era stato condannato a quattro mesi di reclusione senza condizionale. A carico di Grillo e di altre 9 persone non ci sono i "presupposti ...

Tav - reato prescritto per Beppe Grillo : "Estinzione per intervenuta prescrizione" per Beppe Grillo accusato di violazione dei sigilli per una visita nel dicembre 2010 a una baita No Tav abusiva in Val di Susa , fatto per il quale nel 2014 ...

Beppe Grillo - Corte d'Appello di Torino ha dichiarato prescritto il reato per la visita alla baita No Tav : La Corte d'Appello di Torino ha dichiarato la prescrizione di un reato attribuito a Beppe Grillo in occasione di una sua visita in Valle di Susa, nel dicembre 2010, agli attivisti No Tav. Si trattava della violazione dei sigilli apposti dalle autorità a una baita-presidio. In primo grado, nel 2014, Beppe Grillo era stato condannato a quattro mesi di reclusione senza condizionale.La decisione della Corte d'Appello riguarda in tutto dieci ...

Tav : Grillo - torna borghesia da salotto : ANSA, - ROMA, 12 NOV - "Questa borghesia rediviva ci aiuterà soprattutto in una cosa, determinante, trasformare aspri conflitti sociali in questioni da salotto e questioni da salotto in tragedie: ...

Beppe Grillo al Fatto contro la Tav Torino-Lione : "I borghesucci son tornati". : Si firma "Beppe Grillo e il suo neurologo" la lettera che il fondatore dei 5 Stelle invia a Il Fatto contro la Tav Torino Lione e che viene titolata "Ode alla borghesia (dove eravate?)". Una borghesia che si è "ricomposta" alla manifestazione di sabato a Torino, "li abbiamo visti manifestare, aggressivi e benpensanti" scrive Grillo, "manca solo Gaber a prenderla in giro"."A vedere i nostri borghesi in piazza a manifestare per il Tav ho ...

L'ultima bufala di Grillo e i congiuntivi della Taverna : tutto il peggio della settimana : E poi le telefonate tra i Renzi, le liti in famiglia Alemanno e l'ondata di nostalgici fascisti. Anche questa settimana se ne sono sentite di tutti i colori: leggete tutte le dichiarazioni rilasciate dai politici e date un voto