Tav | fronte del no in piazza | Grillo ' non è progresso'

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Sì alla Tav - Salvini convoca "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito arrivato oggi alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Intellettuali vs imprenditori : il fronte No Tav tra docenti universitari e mondo dello spettacolo : E cosi, come rende noto il Controsservatorio Valsusa, il mondo intellettuale si è mobilitato e personalità del mondo accademico, della cultura e della scienza hanno lanciato un appello in cui si ...

Tav - Mattarella : bene spirito civico - ma no a incontro fronte del sì : Alla nuova manifestazione pro alta velocità, Tajani e parlamentari azzurri della regione, ribadiscono l'utilità della Tav Italia-Francia -

A Torino scendono in campo anche i sì Tav : per la prima volta il fronte del no in minoranza. Salta il Consiglio Comunale - espulso il Pd (anche Fassino) : C’è la polizia sotto il Comune. Separa i due fronti. I No Tav arrivati per sostenere l'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale dalla maggioranza pentastellata e forze politiche e cittadini accorsi a sostegno delle forze produttive, imprenditoriali e sociali favorevoli al super treno. Ci sono momenti di tensione, urla, liti. La polizia...

A Torino scendono in campo anche i si Tav : per la prima volta il fronte del no in minoranza. Salta il Consiglio Comunale - espulso il Pd (anche Fassino) : C’è la polizia sotto il Comune. Separa i due fronti. I No Tav arrivati per sostenere l'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale dalla maggioranza pentastellata e forze politiche e cittadini accorsi a sostegno delle forze produttive, imprenditoriali e sociali favorevoli al super treno. Ci sono momenti di tensione, urla, liti. La polizia...

Torino : No Tav - sindacati e Forza Italia si fronteggiano davanti a Palazzo Civico : Momenti di tensione dinanzi al portone d'ingresso del municipio di Torino, dove oggi il Consiglio comunale discuterà l'ordine del giorno con cui il Comune chiederà al Governo di rinunciare alla ...

A Torino scendono in campo anche i si Tav : per la prima volta il fronte del no in minoranza : C’è la polizia sotto il Comune. Separa i due fronti. I No Tav arrivati per sostenere l'ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dalla maggioranza pentastellata e forze politiche e cittadini accorsi a sostegno delle forze produttive, imprenditoriali e sociali favorevoli al super treno. Ci sono momenti di tensione, urla, liti. La polizia...

Torino : No Tav - sindacati e Forza Italia si fronteggiano davanti a Palazzo Civico : La polizia sbarra l'accesso al Municipio. E in Consiglio si discute la mozione Cinque Stelle che schiera ufficialmente la Città contro l'opera

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : Bolzano affronterà il Pilsen negli otTavi di finale. L’esito del sorteggio : Bolzano affronterà l’HC Pilsen negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di Hockey su ghiaccio. Questo il responso dell’urna che ha assegnato alla compagine italiana i temibili cechi: i vincitori dell’ultima EBEL hanno compiuto un’autentica impresa qualificandosi alla fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale per club e ora proveranno a regalarsi un sogno. L’andata è in ...

Lega bifronte : fare la Tav senza strappare col M5s : Roma. C’è la Lega che sulla Tav rassicura i grillini; e però c’è anche la Lega, la stessa, che sulla Tav rassicura aziende e imprese. Una Lega bifronte, che se da un lato chiede di sospendere gli appalti in attesa della famigerata analisi costi-benefici voluta da Danilo Toninelli, dall’altro organiz