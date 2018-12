Tassa sull' auto già nel caos | prima lo stop | poi lo scontro

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecoTassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Paghiamo già da 20 anni l'ecoTassa sulle emissioni di CO2 : Se si tolgono le accise e l'Iva, il gasolio italiano costa già molto meno di quello europeo ed è il fisco solamente il fisco a renderlo tra i più salati d'Europa e quindi del mondo. Alla rilevazione ...

Lega e M5S sono divisi sulla Tassa sulle auto inquinanti : auto vecchie e tasse nuove. "Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia", avverte il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che cosa bolle in pentola? Alla commissione Bilancio della Camera è spuntato a sorpresa un emendamento alla legge di bilancio che prospetta l'ipotesi di un'ecotassa sulle auto non elettriche. A quanto pare si potrebbe ...

Salvini boccia l’ecoTassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

EcoTassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Tassa sulle auto inquinanti - Salvini : «Non ci sarà». Di Maio : «Si può migliorare. Castelli : «È nel contratto» : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Ma la vera Tassa su cui si discute è sulle auto inquinanti. E' nel contratto - ma punisce i meno ricchi : Una imposta sulle auto più inquinanti fino a 3 mila euro. No di Salvini, per Di Maio è migliorabile. La sottosegretaria Castelli: si farà. Insorgono opposizioni e aziende automobilistiche -

EcoTassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...