Tap | lavori a terra possono ripartire

Tap - il sindaco di Melendugno chiede l'immediata sospensione dei lavori : "Attendere indagini" : "E' una contraddizione in termini che con indagini della magistratura in corso e corposi sequestri di atti nelle sedi Tap, al largo di San Foca si stiano ancora eseguendo le opere per il funzionali alla posa della condotta sottomarina"

Gasdotto Tap - il Tar del Lazio non sblocca il cantiere : restano fermi i lavori a San Basilio : Il consorzio aveva chiesto la sospensiva dell'ordinanza con la quale il sindaco di Melendugno aveva bloccato il prelievo dell'acqua dai pozzi nella zona del cantiere

VersTappen punito con due giornate di lavori socialmente utili : Roma, 12 nov., askanews, - 'Due giornate di lavori socialmente utili con la FIA'. E' la sanzione che la Federazione internazionale dell'automobile ha inflitto a Max Verstappen per essere venuto alle ...

Tap : lavori - partita da Brindisi nave : ANSA, - Brindisi, 30 OTT - Ha lasciato il porto di Brindisi alle 14 la nave Adhemar D/Snt Venant che dovrà occuparsi dell'analisi dei fondali al largo di San Foca e che quindi è pronta ad avviare di ...

Tap : frenati e poi ripresi lavori Prt : ANSA, - MELENDUGNO, LECCE,, 30 OTT - Il proprietario di masseria del Capitano e dei terreni adiacenti che consentono l'accesso alla zona dove verrà realizzato il terminale di ricezione, Prt, del ...

Tap - in Salento tutto pronto per l'avvio dei lavori. Il vescovo Santoro : "Legittima la protesta" : In Salento, se le condizioni del mare lo permetteranno, comincerà l'installazione dei sensori di monitoraggio. L'arcivescovo di Taranto parla di "cittadini che si sentono abbandonati e traditi"

Tap - lavori avviate e già fermati : il maltempo fa slittare le operazioni in mare per il microtunnel : Le avverse condizioni meteo marine, con forte vento di scirocco e mare grosso, fanno slittare l’avvio delle attivita’ di Tap in mare propedeutiche all’arrivo dell’Adhe’mar de Saint-Venant, la nave posatubi di Saipem (lunga 95 metri, con una stazza di 6200 tonnellate), ormeggiata da giorni nel porto di Brindisi. L’imbarcazione dovra’ installare il palancolato sul fondale in localita’ San Basilio, a ...

Resa del M5s sul Tap : 'Il gasdotto si farà'. Conte : 'Avanti con i lavori - non trovate irregolarità' : 'Interrompere la realizzazione del gasdotto comporterebbe costi insostenibili' ha spiegato il premier, che ha ribadito come nella relazione del ministro dell'Ambiente non sono state rilevate ...

Conte ai sindaci pugliesi : “La Tap si farà - costerebbe troppo sospendere i lavori” : "Tap si deve fare, bloccare l'opera comporterebbe costi insostenibili. Ad oggi non è più possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali già in essere", ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando i sindaci pugliesi coinvolti dalla costruzione dell'opera.Continua a leggere

Tap - Salvini : avanti con i lavori - è fondamentale : Roma, 26 ott., askanews, - 'Avere l'energia che costerà meno a famiglie e imprese è fondamentale, quindi avanti coi lavori'. Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sul gasdotto ...

Tap - il sindaco di Melendugno chiede al ministero la revoca del via libera ai lavori in mare : Richiesta formale di Potì: "A differenza di quanto lo stesso ministero ritenga, non possono certo definirsi temporanee le opere da realizzare"

Gasdotto Tap - il ministro Costa : “Per ora si deve fare. Blocco lavori? Servono novità tecniche non emerse in iter autorizzativo” : Al momento la Tap “si deve fare”. Salvo che il sindaco di Melendugno, Marco Potì, convocato in queste ore, non porti dei documenti al ministro dell’Ambiente in grado di ribaltare completamente la valutazione. Lo ha spiegato il titolare Sergio Costa nel corso di un forum su Repubblica Tv: “La Tap è tutta già autorizzata, tanto è vero che i lavori sono già iniziati – ha spiegato – Per bloccare i lavori devi ...