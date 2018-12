optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #AvengersEndgame Svelato trailer e titolo di #Avengers 4, la fine dei supereroi #Marvel? Prime ipotesi sul film https://t… - _diana87 : RT @OptiMagazine: #AvengersEndgame Svelato trailer e titolo di #Avengers 4, la fine dei supereroi #Marvel? Prime ipotesi sul film https://t… - _diana87 : VADO A SUICIDARMI COME GLI ELEFANTI CON TONY. #AvengersEndgame Svelato trailer e titolo di Avengers 4, la fine dei… - OptiMagazine : #AvengersEndgame Svelato trailer e titolo di #Avengers 4, la fine dei supereroi #Marvel? Prime ipotesi sul film… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)Dopo mesi di attesa, finalmente iStudios hannodi4. Il cinecomic, in uscita il prossimo anno, rappresenta ladi un'epoca per i Vendicatori: molti di loro, infatti, diranno addio al franchise. Il breve video suona come un canto del cigno, e dalleimmagini non potevano perciò mancare glioriginali: Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner, Thor e Clint Barton. Cosa dobbiamo aspettarci da questo quarto capitolo, per cui iStudios hanno alzato il livello di sicurezza pari a quello de Il Trono di Spade?Partiamo dal: Endgame. Come qualcuno aveva ipotizzato, "ladei giochi" è vicina. Gli eventi narrati in Infinity War non erano che l'inizio. Dalsi evince che Thanos ha sterminato metà della popolazione vivente, inclusi molti dei nostri- che abbiamo visto ...