Surf | Leonardo Fioravanti riscrive la storia e si qualifica al WSL World Tour 2019

(Di venerdì 7 dicembre 2018)può festeggiare nel migliore dei modi i 21 anni che compirà domani. Il punto di riferimento delitaliano, sport che sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la prima volta nella, ha infatti ottenuto lazione al WSL, cioè la massima competizione internazionale itinerante di questa disciplina.Il laziale si era comportato molto bene negli ultimi mesi con la vittoria in Martinica, i quarti di finale a Ericeira e le semifinali ad Haleiwa, poi un'altra bella gara al VansCup e ha così consolidato il suo piazzamento tra i migliori dieci della classifica staccando il pass per la massima competizione, impresa che gli era già riuscita nel recente passato (primo italiano a riuscirci).