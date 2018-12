Sulla strada per colpa del “decreto sicurezza”

Bobo Vieri : "L'Inter può battere la Juventus - Spalletti è Sulla strada giusta" : L'anticipo della 15a giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Inter, il Derby d'Italia, mai una partita come le altre. "Non c'è una favorita - ha commentato Bobo Vieri , ex di entrambe le ...

Europei - Italia : Pjanic e Dzeko Sulla strada per Roma 2020 : DUBLINO - Ci saranno Pjanic e Dzeko sulla strada per Roma 2020, la Bosnia è un cliente particolarmente scomodo ma l'Italia torna da Dublino sollevata . Poteva andarle molto peggio, l'urna questa volta ...

WMO : il 2018 il 4° anno più caldo di sempre - “non siamo Sulla strada per fermare l’aumento delle temperature” : L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization, WMO) ha reso noto che il 2018 si avvia ad essere il quarto anno più caldo di sempre, o per meglio dire, dalla seconda metà dell’800, quando hanno avuto inizio le rilevazioni scientifiche delle temperature. Secondo l’Agenzia ONU la temperatura media globale nei primi 10 mesi dell’anno è stata di circa +1°C superiore a quella dell’era ...

Donadoni : «Ancelotti è una certezza - il Napoli è Sulla strada giusta» : L’intervista alla Gazzetta Roberto Donadoni è un doppio ex di Atalanta e Napoli. Da calciatore, ha esordito proprio con la maglia dei neroazzurri bergamaschi, prima dell’approdo al Milan nel 1986. Poi è stato allenatore del Napoli per qualche mese, tra marzo e ottobre 2009. Un’avventura che non tutti ricordano col sorriso, ma che invece lo stesso allenatore reputa importante per la sua carriera. Le sue parole, tratte da ...

"Troppi incidenti Sulla Trignina : ogni giorno percorriamo quella strada per andare a lavorare" : Sono tanti o forse anche troppi gli incidenti che caratterizzano la cronaca lungo quella strada. C'è tanta paura nelle vite di quelle persone che quotidianamente si trovano ad imbattersi su una ...

La polizia stradale salva un cane terrorizzato Sulla Valassina a Briosco : restituito alla famiglia : Una storia a lieto fine: la polizia stradale di Seregno è intervenuta domenica mattina intorno alle 10.30 sulla Statale 36 per un cane spaventato in superstrada all'altezza di Briosco. Grazie al ...

Milan - non solo l’Uefa : Sulla strada che porta a Ibra c’è un altro ostacolo : Non solo l’Uefa nella strada che al momento separa il Milan da Ibrahimovic. Se fino a pochi giorni fa sembrava che tutto dipendesse esclusivamente dalla sanzione che la federazione europea infliggerà ai rossoneri in merito alla questione Fair Play Finanziario, adesso Leonardo rischia di dover fare i conti con un altro problema. Infatti, pare che i Los Angeles Galaxy vogliano tenersi stretto l’attaccante svedese che, dopo aver ...

Tragedia Sulla strada Antrosano - Magliano dei Marsi - in incidente stradale muore 19enne : L'Aquila - Ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi. Si tratta di un giovane di 19 anni di Avezzano, che per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che ne hanno accertato il ...

Maltempo Lazio : neve Sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero : Astral Infomobilità rende noto che si registra neve a tratti sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. In azione mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa dal km 12+000 al km 9+680 già dalla notte appena trascorsa. L'articolo Maltempo Lazio: neve sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Camion si ribalta Sulla A26 - code in autostrada e disagi per l’incidente anche Sulla A10 : Nel primo pomeriggio di lunedì un mezzo pesante si è ribaltato all'interno della galleria Manfreida al km 2 della A26, in direzione Gravellona Toce. Il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione nord è stato riaperto dopo circa un’ora. Forti rallentamenti in autostrada anche sull'A10.Continua a leggere

Maltempo Lazio - franna Sulla strada Subiaco-Jenne : stop alle auto : Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Roma. A Subiaco, in seguito a una frana avvenuta la notte scorsa in prossimità del monastero benedettino, è stata chiusa la strada che collega con i monasteri benedettini di Subiaco (Roma), dove si è verificato un rilevante movimento franoso. La chiusura è stata disposta a partire dall’intersezione con la SR411. Tecnici di Comune di Subiaco e della Città Metropolitana, in collaborazione ...

Voragine Sulla Pontina - strada sotto sequestro : si cerca ancora un disperso : Sono in corso le ricerche del 68enne Walter Donà, imprenditore di Terracina inghiottito dalla Voragine che si è aperta sulla...

Tamponamento Sulla Torino-Savona : autostrada chiusa tra Marene e Carmagnola - traffico in tilt : Incidente sulla Torino-Savona all'altezza di Marene , chilometro 23+8, , in direzione del capoluogo piemontese. L'incidente si è verificato poco prima delle 7. Sarebbero coinvolti due mezzi pesanti e ...

Empoli-Atalanta - Iachini : 'Qualità e mentalità - siamo Sulla strada giusta. Non abbiamo fatto giocare una grande squadra' : Tanta soddisfazione per l'allenatore dell'Empoli, che al termine dell'incontro ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport. "Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio ...