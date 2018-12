Sul set dell’amica geniale : Per la serie tv L’amica geniale è stato costruito uno dei set più grandi d’Europa. Eduardo Castaldo lo ha fotografato e messo a confronto con il quartiere di Napoli dove sono ambientate le storie dei libri di Elena Ferrante Leggi

Fq Millennium - Sul numero di dicembre l'imbucato speciale Luigi Franco racconta le sue due settimane e mezzo in Amazon : "In piedi da ore, sollevo una cesta dal nastro e me la metto davanti. Prendo il primo prodotto, lo scansiono e con una rotazione che a volte sfiora i 180 gradi lo metto a sinistra, in una delle dodici ceste che il computer mi indica. Prendo il prodotto successivo e obbedisco di nuovo al pc. Poi un altro ancora, veloce. La mente è svuotata, annullata dalla continua ripetizione degli stessi movimenti. Benché automatici, richiedono un'attenzione

Banfi su 'Un Medico In Famiglia' : 'Ci piacerebbe tornare Sul set' : Recentemente l'attore Lino Banfi è stato protagonista di un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' in cui è tornato a porre l'attezione sulla serie televisiva 'Un Medico In Famiglia'. Sono passati vent'anni dalla messa in onda della prima serie della fiction ideata da Bixio e lui, uno dei protagonisti più amati, ha spiegato di non avere saputo più niente in merito alla riconferma del prodotto televisivo capace d'incuriosire e coinvolgere milioni

Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada : in lacrime Sul set de I nostri figli : I nostri figli film Rai: la confessione di Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada sono tornati a lavorare insieme dopo Il capitano Maria. La coppia di attori è stata scelta per il film Rai I nostri figli, in onda in prima serata il 6 dicembre. Tratto da una storia vera, accaduta

Pioggia di vendite Sul settore bancario europeo : 06/12/2018 17:11 In vista del termine delle negoziazioni di oggi si registrano ancora forti vendite nel mondo del credito europeo. L'indice di settore EURO STOXX Banks cede un pesante 4,09 per cento. A Parigi BNP Paribas cede il 3,74%, Credit Agricole il 5,16% e SocGen il 4,28 per cento. A Francoforte ...

Riecco la Castelli. Dopo la “lezione” Sullo spread insiste per tartassare il settore auto : I grillini sembrano intenzionati a fare di tutto per mandare l’economia italiana a rotoli. L’ecotassa in arrivo rappresenta un colpo

Hollywood a TeleRama : Sul set 'il cattivo' di Titanic Billy Zane : LECCE Ha girato, come attore e come regista, sui set più belli del mondo. Due su tutti: quelli dei kolossal 'Ritorno al futuro' e Titanic'. Ora è nel Salento e se n'è innamorato. Billy Zane , ricordato dagli italiani soprattutto come il cattivo di Titanic

Meteo Protezione Civile domani : veloce perturbazione Sull'Italia - instabile su settori tirrenici : La giornata di domani vedrà un nuovo peggioramento del tempo, che interesserà soprattutto le regioni tirreniche della penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Leggi...

Lawyers’ Tennis Cup - i riSultati del settimo turno di incontri : Disputati presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa altri tre incontri della seconda giornata dei gironi di qualificazione della competizione. L'articolo Lawyers’ Tennis Cup, i risultati del settimo turno di incontri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'amica geniale : paura Sul set. Elena e Lila svelano : "E' stata dura" : L'amica geniale: le attrici che interpretano Lila ed Elena svelano la loro paura E' la fiction-evento del momento L'amica geniale, diretta da Saverio Costanzo, uno dei figli che Maurizio Costanzo ha avuto da un precedente matrimonio. Ambientata a Napoli, la nuova fiction di grandissimo successo di Rai1, in onda ogni martedì sera, narra la storia di Elena e Lila, due bambine poi diventate adolescenti e interpretate, nella

Traversetolo. Fino al 9 dicembre in scena la mostra Sulla Pop Art americana : Alla Fondazione Magnani-Rocca Fino al 9 dicembre è in scena la mostra sulla Pop Art americana.

Rieti - esplosione di un’autocisterna Sulla Salaria : due morti - uno è un vigile del fuoco. Diciassette feriti : È accaduto al chilometro 37 della via Salaria. Tra i feriti, sette sono vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio scoppiato durante un travaso di carburante

Quella volta che Bertolucci e Pasolini si sfidarono a calcio Sul set : Chissà che pensavano Bertolucci e Pasolini di quello che accadeva nella politica italiana di quei giorni, sempre che avessero il tempo per pensarci visto che avevano ben altri problemi da risolvere: ...

Bussetti Sul presepe a scuola : “Fa parte della nostra cultura - deve essere valorizzato” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, risponde al question time alla Camera sul tema del presepe a scuola: "I simboli della tradizione cattolica, come il presepe e i canti natalizi, fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra identità. La scuola rappresenti il luogo in cui sono valorizzate le più alte espressioni dei valori fondanti della nostra cultura, come la celebrazione del Santo ...