Stupro nel ristorante a Sorrento | pista choc | altre ragazze drogate e abusate

Stupro nel ristorante - pista choc : altre ragazze drogate e abusate : Silenzio. Nemmeno una parola. Davanti al magistrato, che ieri gli ha fatto visita nel carcere di Poggioreale per l'interrogatorio di garanzia, Mario Pepe ha scelto di non parlare. Troppo delicata l'...

Stupro nel ristorante a Sorrento - Marta 'venduta' dall'amica per 100 euro : Il malessere diffuso, la mente annebbiata, i ricordi sbiaditi. Poi, a distanza di una settimana da quella notte a base di alcol e cocaina, la straziante verità: 'Chiara ti ha venduto a Mario per cento ...

La storia di Liviana Rossi - morta a 22 anni nel tentativo di resistere a uno Stupro : Liviana Rossi, studentessa romagnola del Dams si trasferisce in Calabria nell'estate del 1983, per un lavoro estivo. Doveva essere un'indimenticabile vacanza prima degli esami, invece sulle spiagge di Torretta Crucoli, la 22enne trova la morte. Soffocherà durante uno stupro al quale stava tentando disperatamente di resistere. Al suo aggressore quattro anni di carcere, per lei solo parole di biasimo del profondo Sud: "Se l'è cercata".Continua a ...

Violenza sessuale : 4 nigeriani arrestati per Stupro nel Cara Bari : Gli agenti della Squadra Mobile di Bari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale Procura nei confronti di 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di Violenza privata e Violenza sessuale di gruppo. Gli arrestati,tutti tra i 21 ed i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia ed in posizione irregolare nel territorio dello Stato (uno di essi, in ...

Stupro nella tendopoli del Baobab - i migranti negano : "Lei faceva sesso con tutti" : Sporcizia, degrado e insicurezza. È questo il quadro desolante in cui ci si imbatte non appena si esce dalla stazione Tiburtina. Qui, meno di una settimana fa, una donna slovacca di 38 anni è stata sequestrata e violentata da uno dei migranti che vive nella tendopoli gestita dal Baobab Experience, la stessa associazione che ha aiutato i migranti della nave Diciotti a raggiungere Ventimiglia.Stazione Tiburtina, tra degrado e nascita di un ...

Cristiano Ronaldo e lo Stupro. Cosa non torna nella denuncia di Kathryn Mayorga : ... prima di Georgina Rodriguez, che dieci mesi fa gli ha dato una figlia - la quarta creatura del campione, Irina Shaik, la top model più bella del mondo. MA NON ERA GAY? - E pensare che fino a ieri ...

Cristiano Ronaldo - tra i gol e le accuse di Stupro : nel bene o nel male fa sempre notizia : Cristiano Ronaldo è un grande calciatore ma anche un personaggio da rotocalco. Da quando è passato alla Juventus, i giornali italiani non fanno altro che parlare di lui. In questi giorni però si parla del portoghese anche per vicende non esattamente legate alla sua classe sul rettangolo verde. Tutto il mondo sta parlando delle accuse di stupro che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga per una vicenda che sarebbe accaduta a Las Vegas nel 2009 ...

Perché la Juventus ha difeso Ronaldo dalle accuse di Stupro nel modo sbagliato : QUELL'ACCENTO STONATO SUI TEMPI DELLA VICENDA La professionalità del portoghese, tuttavia, nulla ha che fare con un caso di cronaca che esula dal mondo del calcio e il fatto che la società ponga l'...

Ronaldo accusato di Stupro nel 2009 : ecco cosa sappiamo : Le tappe della vicenda che coinvolge il fuoriclasse della Juventus. Inchiesta riaperta a Las Vegas, la difesa di CR7 e i documenti pubblicati